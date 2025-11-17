Metges de Catalunya convoca quatre dies de vaga de facultatius
Les aturades tindran lloc els dies 9 i 10 de desembre i 14 i 15 de gener i el sindicat avisa que mantindrà les protestes mentre no es constitueixi un espai per negociar mesures assistencials, organitzatives i laborals
Metges de Catalunya (MC) ha tornat a convocar a la vaga el personal facultatiu del sistema públic i concertat. La nova mobilització serà de quatre dies, distribuïts entre el 9 i 10 de desembre de 2025 i el 14 i 15 de gener de 2026. El sindicat, majoritari entre col·lectiu mèdic amb prop de 13.000 afiliats, ha avisat el Departament de Salut que aquesta vegada les protestes tindran continuïtat fins que l'administració no atengui la seva principal reivindicació i es constitueixi un espai de negociació per als facultatius on es pactin de manera vinculant els aspectes assistencials, organitzatius i laborals. La nova convocatòria arriba després de l'aturada del 3 d'octubre passat, que va reunir 2.000 professionals davant el Departament Salut.
El sindicat ha admès que els responsables de la conselleria van rebre els representants del sindicat el mateix dia de la vaga, però ha remarcat que no han complert amb el seu compromís d'oferir una resposta a les demandes formulades pel col·lectiu. Alhora, ha indicat que tampoc "s’ha produït cap reunió amb la consellera Olga Pané o el director del CatSalut, Alfredo García”.
Per a Metges de Catalunya, la situació del sistema i les condicions de treball del personal facultatiu no es poden deixar en “guaret” i és urgent “aportar solucions reals a la sobrecàrrega assistencial, les plantilles insuficients o l’esgotament professional”.
L’organització també ha reclamat que la jornada mèdica de treball, tant l’ordinària com les guàrdies de 24 hores, sigui més “humana” i permeti “conciliar i tenir espai per a la vida personal”.
A banda, el sindicat ha considerat que ara és el moment d'establir les bases del sistema públic de salut de la Catalunya dels deu milions, perquè “mantenir un servei assistencial sostingut pel sobreesforç i l’explotació dels professionals no té més recorregut”.
Protesta estatal
Les quatre jornades de vaga convocades pel sindicat també tindran una rèplica estatal a través de l’Agrupació per un Estatut Mèdic i Facultatiu (APEMYF), una plataforma integrada per setze organitzacions que actuen de manera coordinada davant el projecte de renovació de l’Estatut Marc, promogut pel Ministeri de Sanitat i rebutjat pels facultatius que se senten infrarepresentats en la negociació i desatesos en les seves demandes.