PIMEC
Campanya de 4.000 comerços de Lleida per fer front al Black Friday
Volen “arrancar una campanya de Nadal de conscienciació, posant en valor els establiments que donen vida als municipis”
Més de 4.000 botigues, bars i restaurants de la demarcació de Lleida se sumen a una nova edició de la campanya Escolta el batec del teu comerç, amb la qual Pimec Comerç vol “arrancar una campanya de Nadal de conscienciació, posant en valor els establiments que donen vida als municipis”, va afirmar el president de la secció lleidatana de l’organització, Manel Llaràs.
Va explicar que es decoraran amb vinils, repartiran adhesius i oferiran detalls “com degustacions o un cafè” per fer front i “situar-nos al marge de les grans promocions de les grans marques o plataformes digitals”, com el Black Friday. En aquest sentit, Llaràs va valorar que “cada vegada té més descrèdit pel mal ús de falsos descomptes” i va augurar que el petit comerç lleidatà viurà una “molt bona” campanya de Nadal.
La iniciativa arrancarà el 21 de novembre a Alcarràs, on “oferirem experiències per sensibilitzar els veïns”, va explicar la presidenta de la seua associació de comerciants, Raquel Cuenca.
El secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, va destacar que “diversos locals estan començant a quedar-se buits, hem de sumar esforços”.
El president de la federació d’associacions de veïns de la ciutat, Toni Baró, va valorar que “el comerç és una manera molt important d’arribar a la població”.