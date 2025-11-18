El Govern compra 98 habitatges d’Inmocaixa als barris de Cappont i Magraners de Lleida
Comprarà pisos del carrer Cal Bernet, i els seus veïns s’han afegit a una vaga de lloguer
La Generalitat ha aprovat la compra de 98 habitatges socials –i els seus respectius trasters i places de pàrquing– dels blocs del carrer Cal Bernet 10-14, propietat d’Inmocaixa, que té els 116 pisos d’aquests immobles a Copa d’Or i 50 a Mangraners.
Els veïns denuncien el suposat cobrament indegut de l’IBI per part de la immobiliària, per la qual cosa han interposat una demanda conjunta a través del Sindicat de Llogateres, així com la falta de manteniment als edificis, la no-renovació dels contractes de lloguer i l’eliminació de la clàusula que els donava opció a comprar els pisos a un preu assequible.
Per tot això, van reclamar que l’Incasòl els compri perquè continuïn sent assequibles i diversos veïns de Cal Bernet van acordar afegir-se a la vaga de lloguers que ja mantenen 68 famílies en altres blocs d’Inmocaixa a Catalunya.
El president del Govern, Salvador Illa, ja va anunciar el mes passat la compra de 170 vivendes d’Inmocaixa, algunes de les quals a Lleida. Ara, el Govern detalla que adquirirà aquest mes un total de 179 per 15,6 milions d’euros, entre les quals les 98 de Cal Bernet. Al seu torn, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va destacar que “la compra d’habitatges a grans forquilles incrementa el parc públic i garanteix que sempre siguin destinats a lloguer assequible”.
Així, l’executiu vol aconseguir un parc de vivendes destinades a polítiques socials de com a mínim el 15% en municipis de zones tensionades. Així mateix, l’Incasòl comprarà 47 habitatges a Banyoles i 34 a Mollet del Vallès. Abans d’aquestes adquisicions, l’ens públic ja havia comprat 1.177 vivendes, de les quals 664 a Inmocaixa. Així mateix, el Govern defensa que “l’adquisició d’habitatges en construcció o ja construïts assegura l’ampliació del parc públic de forma ràpida, ja que no s’ha de fer tot el procés de licitació i contractació de les obres”.