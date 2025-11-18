PAERIA
L'ajuntament de Lleida estrena servei de videotrucades per a dotze tràmits municipals
Tots els dimarts a la tarda i els dimecres i dijous al matí
L’ajuntament de Lleida ha estrenat un nou servei d’atenció ciutadana que permetrà a la ciutadania fer tràmits i gestions mitjançant videotrucades. Ja és operatiu i s’oferirà tots els dimarts de 16.00 a 17.30 hores i els dimecres i dijous de 9.00 a 11.00 hores. Per això, els interessats hauran de demanar cita prèvia a través de la pàgina web ovac.paeria.cat, presentar una còpia digital del DNI i seleccionar el tràmit que volen fer, on també se’ls detallarà la documentació necessària per portar-lo a terme.
Tràmits
En total es podran fer 12 tràmits: sol·licitar la bonificació de la quota de l’IBI per a famílies nombroses; bonificació per a habitatges situats en sòl rústic de l’Horta; demanar la bonificació de la taxa de les escombraries per ingressos familiars; canvi de dades fiscals; canvi de titular o beneficiari del dret funerari; censar, modificar o donar de baixa un animal de companyia del registre municipal; sol·licitar el certificat d’empadronament; duplicar el títol funerari; demanar la domiciliació bancària de tributs i un pla personalitzat de pagament; l’exempció de l’impost de circulació per a persones amb discapacitat; i la subscripció o revocació de notificacions electròniques fiscals.
Per la seua banda, la tinenta d’alcalde Carme Valls va assenyalar que amb aquest servei “es fa un acompanyament al ciutadà mentre fa el tràmit”, i que se suma als altres serveis que han habilitat a més de l’atenció presencial, com l’Oficina Virtual Tributaria, el servei de telefonia, el canal de consultes per WhatsApp o el xatbot per a dubtes sobre el padró.