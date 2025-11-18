TRIBUNALS
Li demanen 16 anys de presó per violar, agredir i amenaçar la seua ex
Hauria ocorregut el 2023 al bar on treballava la dona. “Si això segueix així, t’hauré de matar”, li hauria dit en presència dels fills en comú
La Fiscalia sol·licita una condemna de 16 anys de presó per a un veí de Lleida acusat de violar, agredir i amenaçar la seua exparella. Està previst que el judici se celebri el proper 27 de novembre a l’Audiència de Lleida. El Ministeri Públic acusa l’home dels delictes d’agressió sexual (petició de 14 anys de presó), amenaces (un any) i lesions (un any) i, a més, sol·licita que se l’expulsi de l’Estat quan compleixi dos terceres parts de la condemna que se li imposi.
Els fets, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, van tenir lloc el juliol del 2023 al bar on treballava la seua exparella. Suposadament va acudir a l’establiment i, en presència dels fills en comú, li va dir: “Si això continua així, t’hauré de matar.”
Pel que sembla, l’home se’n va anar però va tornar i hauria violat la víctima, a qui també va causar lesions.
Per tot plegat, l’acusa de tres delictes. Pel delicte d’agressió sexual, a banda de 14 anys de presó, en sol·licita deu més de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament de sis anys posterior a la pena de presó i la retirada de la pàtria potestat dels fills durant el mateix període. Pels delictes d’amenaces i lesions, sol·licita sengles penes d’un any de presó i la prohibició d’aproximació durant dos anys. Finalment, la Fiscalia sol·licita que indemnitzi la dona amb 10.000 euros.
Agressió sexual a la Noguera
D’altra banda, val a recordar que l’Audiència de Lleida té previst jutjar aquest dijous un home acusat de violar una dona en una localitat de la Noguera el desembre del 2022. La Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys de presó.
Els fets haurien tingut lloc al domicili de la víctima, on ambdós havien quedat. Segons la Fiscalia, la dona no hauria volgut mantenir cap tipus de relació sexual amb l’acusat, però aquest la va forçar i la va agredir sexualment.
Per aquests fets, el Ministeri Públic acusa l’home d’un delicte d’agressió sexual. També demana que el processat indemnitzi la víctima amb 3.000 euros pels danys causats, que no pugui aproximar-se a menys de 300 metres de la dona durant 12 anys i que no pugui treballar amb menors durant 15.
Penes sol·licitades
A
L’Audiència també té previst jutjar la propera setmana un home acusat de forçar sexualment la seua parella l’octubre del 2021 al Pallars Sobirà. La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó i sis de llibertat vigilada. Els fets haurien tingut lloc, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, quan la dona estava dormint i l’home va aprofitar per fer tocaments als pits i els genitals sense el seu consentiment. La víctima també va denunciar que el processat l’havia maltractat.
Per tot plegat, sol·licita sis anys de presó i sis de llibertat per un delicte d’abús sexual i la prohibició d’aproximació i comunicació amb la dona durant una dècada. Pel delicte de maltractament, demana 11 mesos de presó, tres anys d’allunyament i la prohibició de tinença d’armes durant dos anys. La víctima no reclama indemnització.