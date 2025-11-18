PARTICIPACIÓ
Propostes per elaborar el pla estratègic d’accessibilitat
Segona reunió de les 4 taules de treball
Els integrants de les quatre taules de treball per redactar el nou pla estratègic d’accessibilitat es van reunir ahir per definir actuacions concretes en els àmbits relatius a l’espai públic, la mobilitat, la participació i la comunicació. L’objectiu de les propostes, en funció dels punts febles detectats en la primera reunió, és millorar l’accessibilitat general a la capital.
Procés participatiu
La regidoria de Seguretat, Mobilitat i Civisme i la d’Acció i Innovació Social van iniciar el mes d’octubre passat el procés participatiu per elaborar aquest pla. Així, en aquesta primera trobada van participar 136 persones, entre els representants d’entitats, associacions de persones amb discapacitat, sindicats, tècnics d’administracions, el síndic de les persones grans i la Universitat de Lleida, entre d’altres.
Així mateix, de forma paral·lela a aquestes reunions s’està efectuant l’inventari d’accessibilitat de la ciutat.
La suma del procés de participació i l’inventari d’accessibilitat permetrà definir finalment el pla estratègic, la redacció del qual culminarà l’any 2027, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat universal per a totes les persones.