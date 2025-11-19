Denuncien que hi ha un “clima laboral tòxic” a la Universitat de Lleida
Amb els resultats d’una enquesta de la CGT
Una enquesta de la secció sindical de la CGT entre persones de la Universitat de Lleida conclou que a la institució hi ha casos d’“assetjament estructural, pressions, menyspreu, clima laboral tòxic i falta de reconeixement i equitat” entre els alumnes, docents i treballadors.
L’enquesta consta de setze preguntes que han respost 139 persones, de les quals 67 esmenten “aspectes relacionats amb l’assetjament laboral”, així com “patrons de coacció, sobrecàrrega laboral i explotació de la precarietat”.
Arran d’aquests resultats, des del sindicat recomanen aplicar protocols clars contra l’assetjament, revisar la gestió de tasques i càrregues laborals i fomentar una cultura “inclusiva i transparent”, així com fer avaluacions periòdiques del clima laboral “per mantenir un entorn de treball saludable”.