Denuncien que hi ha un “clima laboral tòxic” a la Universitat de Lleida

Amb els resultats d’una enquesta de la CGT

Una vista del campus de Cappont de la UdL

Una vista del campus de Cappont de la UdL

Una enquesta de la secció sindical de la CGT entre persones de la Universitat de Lleida conclou que a la institució hi ha casos d’“assetjament estructural, pressions, menyspreu, clima laboral tòxic i falta de reconeixement i equitat” entre els alumnes, docents i treballadors. 

L’enquesta consta de setze preguntes que han respost 139 persones, de les quals 67 esmenten “aspectes relacionats amb l’assetjament laboral”, així com “patrons de coacció, sobrecàrrega laboral i explotació de la precarietat”. 

Arran d’aquests resultats, des del sindicat recomanen aplicar protocols clars contra l’assetjament, revisar la gestió de tasques i càrregues laborals i fomentar una cultura “inclusiva i transparent”, així com fer avaluacions periòdiques del clima laboral “per mantenir un entorn de treball saludable”.

