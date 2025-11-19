SALUT
Doble distinció d’excel·lència per a la unitat d’Insuficiència Cardíaca
La Societat Espanyola de Cardiologia va atorgar l’acreditació de SEC-Excel·lent a la unitat de Insuficiència Cardíaca Territorial de Lleida durant la celebració a Granada del Congrés Nacional de Cardiologia. La unitat està adscrita al programa de creació i promoció d’unitats de maneig integral de pacients amb Insuficiència Cardíaca de la Societat Espanyola de Medicina Interna, i a finals d’any rebrà la qualificació de SEMI-Excel·lent.