ENSENYAMENT
Els degans d’Educació volen allargar un any la formació dels futurs docents
Aproven el Llibre Blanc que planteja per ser mestre afegir al grau de quatre anys un màster d’un any d’especialització. Per exercir de professor de Secundària, advoquen per un màster de dos cursos
La Conferència de Degans d’Educació, que es va celebrar a Las Palmas de Gran Canària, va aprovar aquest dimarts el Llibre Blanc, amb recomanacions per tenir en compte a l’hora de revisar els plans d’estudis, que proposa allargar un any la formació dels futurs mestres de Primària al sumar al grau de quatre cursos un màster destinat a l’especialització. Actualment, a la Universitat de Lleida es destina una part de quart curs a les mencions d’especialitat que trien els alumnes (anglès, educació musical, STEM o atenció a la diversitat).
A més, van acordar estendre a tot l’Estat les proves específiques per accedir als graus d’Educació, a part de la selectivitat, a l’estil de les proves d’aptitud personal que ja s’efectuen des de fa anys a Lleida i la resta de Catalunya, així com a les Balears. Aquestes propostes van tirar endavant per majoria simple, amb vint vots a favor, setze en contra i onze abstencions.
Quant a la formació per ser professor de Secundària, els degans proposen prolongar l’actual màster, d’un curs, fins a l’any i mig o els dos anys. L’objectiu és incrementar la formació en didàctica i pedagogia dels futurs docents d’ESO, Batxillerat i FP i doblar el nombre d’hores de pràctiques.
El degà de la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL, David Aguilar, va mostrar la seua “satisfacció” pels acords assolits, que va afirmar que són fruit de dos anys de treball i va remarcar que s’han desenvolupat amb “transparència i diàleg”. Va defensar que dedicar més temps a l’especialització a Primària és necessari per poder atendre el “nivell d’exigència actual” i va advocar també per una actualització de les especialitats que marca el ministeri.
L’actual màster, insuficient
Així mateix, va destacar que els seixanta crèdits (un curs) de l’actual màster de Secundària són insuficients perquè un graduat en qualsevol disciplina pugui convertir-se en professor. Aguilar va assenyalar que aquestes orientacions del Llibre Blanc constitueixen una base per a la revisió dels plans d’estudis que poden impulsar les facultats d’Educació.
Aquestes recomanacions seran estudiades pel ministeri d’Educació, perquè pugui tenir-les en compte en les negociacions que manté amb els sindicats d’ensenyament de cara a elaborar un nou Estatut del Docent. A més, també seran analitzades pel ministeri d’Universitats.
Canvis en la proves de nivell de final de Primària i ESO
Educació reformula les proves de sisè de Primària i quart d’ESO que passaran a ser mostrals, i no censals com fins ara. Estan previstes entre el 20 i el 23 de març i introdueixen “aspectes de millora en el disseny amb la finalitat d’aconseguir una major representativitat científica i fiabilitat estadística”. Les de quart de Primària i segon d’ESO, entre el 13 i el 17 d’abril, tindran una correcció externa.
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, va afirmar que la millora educativa que impulsa el departament “és impossible sense dades analitzades, fiables i ben informades”. Les proves censals d’expressió oral seran entre el 19 de gener i el 20 de febrer a sisè de Primària i quart d’ESO. D’altra banda, el 71,3 per cent dels docents atesos el curs 2024-2025 pel Defensor del Professor, servei del sindicat ANPE, ha patit ansietat, un punt i mig més que en el curs anterior.