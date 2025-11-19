Agricultura
La nova fira agrària Agrobiotech espera més de 200 expositors
La primera edició se celebrarà del 25 al 27 de novembre als pavellons de Fira de Lleida
Naix després de la separació de la part professional de la tradicional Fira de Sant Miquel
La nova fira agrària Agrobiotech Innovation Forum arriba als pavellons de Fira de Lleida del dia 25 al 27 de novembre en una primera edició que espera a més de 200 expositors de maquinària agrícola i de les principals novetats en producció agrícola, ramaderia i tractament de l’aigua. El certamen es completarà amb més de 50 activitats paral·leles i unes altres 30 jornades i conferències professionals en les quals es tractaran solucions de bioeconomia o energies renovables, segons ha explicat aquest matí l’alcalde de la capital, Fèlix Larrosa. "Després de 15 anys, comptarem amb totes les marques i concessionaris de tractors", ha celebrat.
Així mateix, unes 70 empreses emergents presentaran els seus projectes, entre ells demostracions de les capacitats de l’ús de drons en l’agricultura, i l’Associació Nacional de Transportistes d’Animals Vius celebrarà el seu congrés anual.
Abrobiotech Innovation Forum sorgeix de la decisió de separar la part professional de l’antiga Fira de Sant Miquel de la part més popular i lúdica, que es va materialitzar en la Fira MOS, que també va celebrar la seua primera edició el setembre passat.
Ampliarem aquesta informació.