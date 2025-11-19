La nova fira professional Agrobiotech de Lleida s'estrenarà amb prop de 200 expositors
Tots els concessionaris de maquinària agrícola seran presents al certamen del 25 al 27 de novembre després de 15 anys, segons ha anunciat l'alcalde
L'Agrobiotech Innovation Forum de Lleida, la nova fira de caràcter professional que agafa el relleu de Sant Miquel, aplegarà 174 expositors directes i més de 200 d'indirectes en la primera edició que se celebrarà del 25 al 27 de novembre.
El certamen reunirà experts, empreses, centres de recerca i inversors per a presentar les últimes solucions tecnològiques, compartir coneixement i establir aliances per impulsar un model agrícola més sostenible, eficient i competitiu. Unes 70 empreses emergents presentaran els seus projectes al fòrum i l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals Vius hi farà el congrés anual. A més, tots els concessionaris de maquinària agrícola hi seran presents després de 15 anys, segons l'alcalde, Fèlix Larrosa.
