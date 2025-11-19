La venda de pisos a Lleida puja un 28% des de principis d’any
Al setembre es van tancar un total de 545 operacions, el millor registre des del 2007
La compra d’habitatges a Lleida s’ha incrementat un 28% en els nou primers mesos de l’any amb 5.373 operacions. Una xifra que evidencia l’augment continuat de les vendes d’aquest sector tant a Lleida com en el conjunt de Catalunya i de l’Estat.
Així es desprèn de les dades que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar aquest dimarts i que mostren que el setembre passat es van tancar 545 compravendes a la demarcació, un 9,2% més que en el mateix període del 2024 i aconseguint el millor registre des de l’any 2007. De les operacions d’aquell mes, destaquen els 90 habitatges de protecció oficial, el millor registre des del febrer del 2021.
Aquest increment del 9,2% respecte a setembre del 2024 situa Lleida com la segona província catalana que ha experimentat una pujada més alta, només superada per Girona amb un 14,21% més i 1.310 operacions. Per la seua part, a Tarragona hi va haver un augment del 6,82% amb 1.472 vendes, mentre que a Barcelona l’increment va ser del 3,93%, amb 6.164.
El fet que a totes les províncies catalanes s’hagin superat els registres del 2024 ha comportat que aquest setembre sigui el millor de la comunitat autònoma des de l’any 2007 amb 9.941 compravendes, un 5,99% més. D’altra banda, en el conjunt de l’Estat també s’han augmentat un 3,8% les operacions immobiliàries fins a assolir les 63.794.