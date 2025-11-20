TRIBUNALS
Demanen que el guàrdia civil imputat per un assassinat continuï a la presó
La Fiscalia sol·licita a l’Audiència mantenir empresonats els investigats pel crim de la Baronia. Presumptes inductor i cooperadors, faltaria l’autor material
La Fiscalia va sol·licitar ahir a l’Audiència de Lleida que mantingui en presó provisional el comandant de la Guàrdia Civil retirat, F.G.P., que va ser arrestat a començaments de setembre com a presumpte inductor de l’assassinat de Joan Coromina Estany, de 61 anys, el gener del 2022 en un bosc a la Baronia de Rialb, segons ha pogut saber aquest diari. Val a recordar que la víctima va morir del precís tret d’un franctirador que no ha estat arrestat. El Ministeri Públic també va sol·licitar que es mantingui la presó provisional per als altres dos empresonats, un veí de Cervera, amic de joventut de Coromina, i un altre de Lleida, amo d’un taller mecànic al costat de l’Ll-11, arrestats com a suposats cooperadors.
La Fiscalia argumenta que es tracta d’un delicte greu i que hi ha risc de destrucció de proves, com ja va plantejar davant del jutjat de Solsona que instrueix el cas. En canvi, les defenses van sol·licitar la seua posada en llibertat per l’escassetat d’indicis, perquè els investigats tenen arrelament i perquè, en la fase actual, seria impossible destruir proves, segons fonts solvents. El comandant de la Guàrdia Civil retirat està imputat pels delictes d’inducció a l’homicidi i revelació i descobriment de secrets.
Segons els investigadors, la víctima podria haver estat assassinada per no pagar 30.000 euros al comandament policial –retirat fa uns dos anys– a canvi que li donés una informació sobre una investigació contra Coromina per presumpte contraban de tabac a Portugal. Pel que sembla, els veïns de Cervera i de Lleida haurien actuat com a mitjancers entre la víctima i el comandant de la Guàrdia Civil retirat perquè aquest últim ajudés Coromina a tenir informació sobre una investigació en contra seua. Segons els investigadors, hi hauria hagut una reunió entre ambdós pocs dies abans que Joan Coromina fos trobat sense vida. En l’esmentat encontre, segons apuntarien les indagacions, el comandament policial li va demanar l’esmentada quantitat a canvi d’informació, a la qual cosa la víctima es va negar. Els investigadors creuen que el comandant podria haver encarregat l’assassinat a un sicari. L’autor material no ha estat detingut.