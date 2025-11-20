SUCCESSOS
Detinguts quatre homes per un assalt violent al Barri Antic
La Guàrdia Urbana va detenir ahir al matí quatre homes acusats d’un assalt violent a un altre per robar-li. L’arrest es va produir a les 9.25 hores al carrer Companyia de Lleida, segons van informar fonts municipals. Els individus van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. Així mateix, les mateixes fonts van explicar que els Mossos d’Esquadra, que també van col·laborar en la detenció, es faran càrrec de la investigació.
Pel que sembla, la víctima va ser enganyada perquè accedís a l’interior d’un immoble i, una vegada a l’interior, quatre individus la van intimidar i la van agredir per robar-li el dispositiu. S’investiga si els arrestats podrien ser autors d’altres casos similars i si hi ha altres persones involucrades.
Val a recordar que els Mossos van detenir dimarts a la matinada una parella acusada d’assalt a punta de navalla al carrer Major i un home que havia robat dos vegades en un centre de salut de l’avinguda Tortosa (vegeu SEGRE d’ahir).