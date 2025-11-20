Un incendi crema una casa de la partida la Femosa de Lleida
El foc ha afectat uns 50 metres quadrats de la planta baixa i la coberta, que ha col·lapsat, sense que cap persona hagi resultat ferida
Fins a nou dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous a la matinada en un incendi en una casa de la partida la Femosa de Lleida. Els bombers van rebre l'avís a les 01.38 hores i quan van arribar el lloc van trobar l'incendi completament desenvolupat i els inquilins fora de l'edifici, pel que cap persona va resultar ferida.
El foc, que va afectar uns 50 metres quadrats de la planta baixa –d'un total de 200 metres quadrats– i la coberta, que va acabar col·lapsant, va quedar extingit a les 04.03 hores, segons els Bombers.
Els tècnics hauran ara de inspeccionar l'estructura de l'immoble, ja que les bigues, que són de fusta, podrien haver quedat afectades pel foc.