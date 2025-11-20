HORTA
Nova ruptura d’una canonada per obres d’una línia elèctrica
L’associació de veïns Horta Sud va denunciar que els treballs per construir una línia elèctrica per la zona van tornar a rebentar una canonada dimarts, deixant sense subministrament d’aigua veïns dels voltants durant diverses hores. L’empresa concessionària del servei d’aigües, Aigües de Lleida, va informar que un grup d’operaris va acudir per reparar la ruptura i el servei es va restablir aquella mateixa nit. Al setembre aquests treballs també van provocar la ruptura de 3 canonades. L’associació de veïns va assegurar que l’empresa que està construint la línia va fer obres sense tenir llicència de la Paeria entre finals d’estiu i principis de tardor.