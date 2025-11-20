ECONOMIA
El preu de l’habitatge se situa en el seu valor més alt en tretze anys
Amb 1.163 euros per metre quadrat a Lleida, xifra que no es veia des del 2012
El preu mitjà de l’habitatge lliure a Lleida província va pujar un 5,2% en aquest tercer trimestre respecte al mateix període de l’any passat, assolint els 1.163,8 euros per metre quadrat, segons va publicar ahir el ministeri d’Habitatge.
Una dada que confirma que el 2025 s’estan assolint les xifres més altes dels últims tretze anys, ja que l’últim pic es va registrar en el segon trimestre del 2012, quan es va situar en 1.167,1 euros.
Des d’aquell any fins ara hi ha hagut dos valors mínims, el primer en el segon trimestre del 2014, amb 974,1 euros, i el segon va ser a finals del 2020, en plena pandèmia, amb 973,9 euros per metre quadrat.
Tornant al 2025, si bé és cert que el preu ara és un 5,2% més car que en el tercer trimestre del 2024, l’import màxim d’aquest any va ser en el trimestre anterior, quan es van assolir els 1.195,7 euros, un 2,7% més que en l’últim balanç publicat pel ministeri d’Habitatge.
Malgrat aquest destacable increment interanual, Lleida és la província on menys ha pujat el preu mitjà de l’habitatge lliure aquest últim any. Girona amb un 9% (1.992 euros per metre quadrat); Barcelona, amb un 10,8% (2.980,9 €) i Tarragona, amb un 11% (1.651,2 euros), tenen registres més alts.
D’altra banda, a nivell estatal, el preu mitjà de l’habitatge lliure també ha tocat sostre amb 2.153 euros, un 12,1% més, la dada més alta des que n’hi ha registres.
El cost dels pisos protegits també toca sostre el 2025
� El valor taxat mitjà dels habitatges protegits també porta un creixement continuat des de fa diversos anys i en el tercer trimestre de l’any ha assolit el seu pic més alt des del 2016 amb 1.239,1 euros per metre quadrat, un 2,6% més que el 2024. No obstant, a l’estar regulat el preu no varia gaire, ja que el seu valor més baix durant l’última dècada es va registrar en el segon trimestre del 2023 amb 1.185 euros. Al seu torn, el preu mitjà dels 519 habitatges taxats a Lleida ciutat es va situar en els 1.272,2 euros per metre quadrat.