HORTA
Primer ‘agroparc’ solar amb cultiu convencional
La planta projectada a la Caparrella combinarà la generació d’energia amb cereals i oliveres. Veïns preparen al·legacions
El projecte per instal·lar 1.600 plaques solars en una finca de 7,4 hectàrees de la Caparrella que va sortir a informació pública la setmana passada no consisteix en un parc solar a l’ús, sinó que pretén convertir-se en el primer agroparc o parc agrovoltaic amb cultiu convencional de Lleida. És a dir, es preveu combinar la generació d’energia fotovoltaica amb el cultiu. En aquest cas, de cereals d’hivern i oliveres, de moment.
Malgrat que a l’edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat no apareix cap menció a la modalitat d’aquesta planta, pionera a l’Estat, el promotor va explicar que entre cada fila de plaques hi haurà prou distància perquè pugui passar i maniobrar una recol·lectora. “Els panells ocuparan 3.200 metres quadrats, cosa que equival a un terç d’hectàrea i a només el 4,1% de la parcel·la”, va assegurar el responsable de Caparrella Solar SL.
Veïns de la partida i de les proximitats de la parcel·la estan reunint firmes per presentar al·legacions conjuntes contra el projecte.
Esther Tusal, que viu a uns 300 metres, va explicar que ja han reunit una vintena de suports i va valorar que “es tracta d’un projecte industrial vestit de verd, un greenwashing que degradarà el paisatge amb un gran impacte visual i manifesta la contradicció política de defensar la preservació del patrimoni de l’Horta mentre es dona llum verda a aquests projectes”.
En aquest sentit, el promotor va explicar que ja ha plantat més de 200 oliveres en el perímetre de la finca i l’acabarà de tancar amb més arbres per minimitzar l’impacte visual, que estima que d’aquí a pocs anys serà nul.
Així mateix, “a la parcel·la es creuen dos línies d’alta tensió i hi ha 11 torres, crec que instal·lar-ne una més no suposarà un gran impacte”, va afirmar.