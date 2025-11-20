AGRICULTURA
El saló Agrobiotech tindrà 171 expositors i espais per a innovació i empreses emergents
Agafa el relleu del tradicional certamen de Sant Miquel i comptarà amb 30 jornades professionals entre el proper dimarts 25 i el dijous 27. “Tornarem a ser els reis del mambo”, assegura Larrosa
La nova fira agrària Agrobiotech Innovation Forum, que agafa el relleu de l’antiga Fira de Sant Miquel, arriba als pavellons de Fira de Lleida del dimarts vinent 25 al dijous 27 de novembre amb una primera edició que espera 171 expositors –més de 200 d’indirectes– de maquinària agrícola i d’empreses relacionades amb la producció agrària, ramaderia, tractament de l’aigua, bioeconomia i energies renovables. A més de completar-se amb 50 activitats paral·leles i 30 jornades professionals, també hi haurà un espai de demostracions de maquinària autònoma, robòtica i drons, segons va explicar ahir l’alcalde de la capital, Fèlix Larrosa. “Després de més de 15 anys, comptarem amb tots els concessionaris de tractors”, va celebrar.
El saló, que ocuparà 22.000 metres quadrats, també reservarà una àrea de 1.500 m2 perquè més de 60 empreses emergents puguin presentar-se i connectar-se amb inversors i professionals que busquen solucions tecnològiques d’última generació per al sector.
Així mateix, Lleida rebrà representants consulars i del món econòmic i diplomàtic, ja que durant la fira se celebrarà el Bioeconomy Innovation Day, organitzat per l’associació Bioregions, que aglutina les regions d’Europa amb polítiques actives en bioeconomia. També tindrà lloc el congrés Ancoporc (Associació Nacional de Comerciants de Bestiar Porcí) i el congrés Anta (Associació Nacional de Transportistes d’Animals Vius), va explicar el vicepresident segon de la Cambra de Comerç, Pompili Roiger. Va destacar que estaran presents diversos incubadors d’alta tecnologia.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va subratllar que a la fira es donarà informació sobre els centres de transformació tecnològica i va avançar la pròxima obertura d’un a Sort dedicat a l’aprofitament forestal, que se sumarà als ja actius a Lleida, Alcarràs i Balaguer.
La delegada del Govern, Núria Gil, va afirmar que la fira és “molt més que un pas endavant, el que el sector havia demanat”. Per la seua banda, Oriol Oró, director general de Fira de Lleida, va recordar que “Lleida és capital d’un important hub alimentari que es veurà reforçat amb aquest saló”.
“Som la capital europea del món agroindustrial, i la fira serà el millor aparador”, va valorar Fèlix Larrosa. “Tornarem a ser els reis del mambo”, va concloure.