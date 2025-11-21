Bombers voluntaris de Lleida presenten una demanda col·lectiva contra la Generalitat per exigir drets laborals
Reclamen l'equiparació salarial i estar donats d'alta a la Seguretat Social per deixar d'estar "desprotegits"
Uns 110 bombers voluntaris de 22 parcs de la demarcació de Lleida han presentat aquest divendres la primera demanda col·lectiva contra la Generalitat per exigir l'equiparació de les condicions laborals i salarials amb els bombers de professió. Sobretot, reclamen al govern que els doni d'alta a la Seguretat Social perquè, en cas d'accident, quedin coberts, ja que ara se senten "desprotegits".
Des de Bombers Precaris en Lluita asseguren que la seva relació amb l'administració ha transcendit els límits del voluntariat i s'ha convertit en una relació laboral encoberta, que denominen "d'uberització" del servei públic. Uns 300 bombers voluntaris de la resta de demarcacions catalanes també preveuen presentar demandes similars abans d'acabar l'any.