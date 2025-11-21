SANITAT
Cinc brots de sarna amb 35 casos a Lleida aquest any, més que en tot el 2024
Metges constaten un repunt des de la covid i diuen que és una afecció “habitual”
La incidència de la sarna viu un repunt aquest any, amb més brots i casos diagnosticats entre el gener i l’octubre que en tot el 2024. Metges perceben un augment pronunciat des de la pandèmia, ja que abans la consideraven una malaltia “rara” i ara és “habitual”, i destaquen la necessitat de complir al 100% les dures mesures de contenció.
La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya ha notificat cinc brots de sarna a les comarques lleidatanes aquest any, fins a l’octubre, amb 35 afectats. Amb dos mesos menys de recompte, la demarcació ja supera les xifres de tot el 2024, quan hi va haver tres brots i 28 casos. Així, és probable que es tornin a assolir les dades del 2024 (8 brots i 66 afectats) o els de l’any anterior (6 brots i 64 casos). Només és obligatori declarar els brots quan hi ha un mínim de dos contagis relacionats en espai i temps, per la qual cosa el nombre total d’afectats és gran.
“Estem veient molts més casos que abans de la pandèmia”, va explicar la cap del servei de Dermatologia de l’hospital Arnau de Vilanova, Rosa Maria Martí. “Abans la consideràvem una malaltia rara, però ja no és novetat veure casos amb freqüència”, va afegir. En efecte, el 2020 no es va registrar cap brot de sarna a Lleida, i el 2021 només un, va indicar el departament de Salut.
Malgrat que les causes d’aquest repunt no són clares, Martí va apuntar que el confinament podria haver facilitat els contagis perquè “els habitatges estaven més amuntegats i la majoria de persones no sortien de casa, la qual cosa va donar peu a descuidar més la higiene personal o no canviar-se de roba cada dia”. A més, la doctora va explicar que hi ha persones que no segueixen al 100% totes les mesures de contenció, com rentar a 60 graus tota la roba de casa, inclosos llençols o fundes del sofà.
La sarna o escabiosi és una malaltia parasitària causada per l’àcar Sarcoptes scabiei, les femelles del qual excaven la superfície de la pell formant forats on dipositen els seus ous i provoquen irritació, erupció i picor intensa, especialment durant la nit. En persones adultes acostuma a presentar-se a la part interna dels dits i els canells, colzes, peus, axil·les, melic i els genitals. Es transmet per contacte directe i prolongat amb la pell d’una persona afectada o amb teixits que ha utilitzat recentment.
“S’ha d’acudir al metge de capçalera si es pateixen fortes picors, sobretot durant la nit, i si afecten més d’una persona del nucli familiar”, va afirmar Martí, que va explicar que la majoria de pacients que reben a la unitat són persones més desfavorides socioeconòmicament, encara que “veiem sarna en totes les classes socials”, va assegurar.
Tota persona infestada ha de fer aïllament domiciliari fins a les 24 hores posteriors a l’inici del tractament, que consisteix a aplicar una pomada des del coll fins als peus o medicació oral. “No ens hem trobat amb complicacions greus, però no es poden descartar”, va indicar Martí.
Dos en geriàtrics amb almenys 8 afectats l’últim mes
El departament de Salut va explicar que els geríátricos, centres sociosanitaris, de persones amb discapacitat i l’entorn familiar són els espais on es produeixen brots de sarna més freqüentment, ja que hi ha un contacte més gran entre els seus usuaris. En els últim mes han transcendit dos brots en geriàtrics lleidatans: el Comtes d’Urgell de Balaguer va detectar almenys sis casos, i a Balàfia I n’hi va haver dos.
Per la seua part, la dermatòloga Rosa Maria Martí va coincidir a valorar que els centres on conviuen un gran nombre de persones estan més exposats, encara que va assenyalar que a l’hospital Arnau “rebem més casos de brots en l’entorn familiar que en residències, ja siguin de majors o estudiants”.
SARNA O ESCABIOSI
Què és? La sarna o escabiosi és una malaltia parasitària causada per un àcar que es transmet per contacte directe amb la pell o roba d’una persona infestada.
Quins símptomes causa? Produeix picor intensa i severa, sobretot durant la nit, així com erupcions a la pell que inclouen ampolles i pústules que es trenquen al rascar-se.
Com es tracta? Amb pomades o medicació oral. S’ha de rentar tota la roba o material rentable amb el qual s’hagi tingut contacte, un mínim de 10 minuts a 60 graus. Les peces que no es poden rentar s’han de posar en bosses de plàstic ben tancades durant set dies, i després ventilar- les 24 hores. També s’han de netejar matalassos, sofàs, mobles entapissats, catifes i seients del cotxe, i desinfectar amb lleixiu les superfícies dures de mobiliari que ha tocat la persona afectada. Salut afirma que “encara que els brots no són evitables, la detecció i notificació precoç i la ràpida adopció de mesures permet limitar-ne l’extensió”.