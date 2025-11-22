UNIVERSITAT
Càtedra de la UdL i el Group Saltó per promoure la robòtica
El rector, Jaume Puy, i el CEO i fundador del Group Saltó, Jaume Saltó, van firmar ahir un acord per crear la càtedra Robòtica i Societat, dirigida pel professor del departament d’Enginyeria Industrial i Edificació Tomàs Pallejà. Tindrà una durada inicial de tres cursos i una dotació de 40.000 euros per any. El seu objectiu és generar innovació i retenir talent i prestarà especial atenció a les aplicacions per al benestar i la cura de les persones.