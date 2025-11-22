BARRIS
Ciutat Jardí porta davant la síndica els reiterats talls de llum i avaries
Veïns denuncien pujades de tensió que danyen electrodomèstics. Endesa afirma que estan dins dels límits i que les apagades es regulen amb descomptes
L’associació de veïns de Ciutat Jardí ha presentat queixes formals a Endesa, a la Generalitat i a la síndica de greuges de Catalunya pels “continus talls del subministrament elèctric i variacions en la intensitat del flux d’electricitat” que asseguren que es registren a les cases i l’enllumenat públic del barri gairebé diàriament i des de fa diversos anys, “que comporta molèsties als veïns i avaries en aparells elèctrics”, afirmen.
Els talls succeeixen en carrers o zones aparentment aleatòries i solen ser curts, de segons o pocs minuts, encara que alguns duren diverses hores, segons indica el president de la junta veïnal, Ramir Bonet.
“Rebem queixes sobre aquesta situació pràcticament diàriament, ja que sense subministrament no es poden obrir o tancar les persianes i portes de garatge elèctriques i el menjar de les neveres es deteriora”, explica. Així mateix, assenyala que la tensió assoleix els 259 volts en mesuraments que han portat a terme en diversos moments del dia, la qual cosa quedaria fora del marge reglamentari del 7% per sobre dels 230 V de voltatge estàndard.
Endesa, a través de la seua empresa distribuïdora E-distribución Redes Digitales, va respondre que aquest any s’han registrat tres talls breus de llum a Ciutat Jardí per trets de capçalera (salts del diferencial) de 27 segons (7 de gener), tres minuts i 54 segons (21 de juliol) i un minut i 42 segons (19 d’octubre). Tots es van produir per causes desconegudes entre les 09.26 i 09.46 hores.
Així mateix, el 16 d’abril hi va haver un tall prolongat de 8 hores i 38 minuts, a causa d’una avaria. L’empresa va explicar que la llei obliga a aplicar descomptes si un client pateix més de deu talls anuals d’un mínim de tres minuts, o si superen les cinc hores.
Respecte als canvis de tensió, l’empresa va assegurar que en totes les comprovacions es troben dins del marge reglamentari i va afegir que “aquestes possibles sobretensions poden estar provocades per les instal·lacions [fotovoltaiques] pròpies en els moments que els clients no tenen consum”. Va explicar que hauria de ser la mateixa instal·lació particular la que es desconnectés per evitar problemes.