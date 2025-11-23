La Paeria organitza un cap de setmana per conèixer els projectes URBAN-NAT a Lleida
La Paeria de Lleida ha programat per al dissabte 29 i el diumenge 30 de novembre un cap de setmana d’activitats per donar a conèixer els projectes URBAN-NAT de renaturalització, adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat a la ciutat.
Segons ha informat la Paeria aquest diumenge, el personal tècnic del projecte mostrarà les actuacions que s’estan enllestint i que finalitzaran abans d’acabar l’any.
El dissabte 29 s’ha previst una visita a la renovada avinguda Fleming, inaugurada a finals d’octubre i transformada en un espai verd amb 80 arbres i 8.000 plantes en un corredor de 16 metres d’amplada. Tot seguit, es visitarà el pati d’un dels centres educatius que formen part dels anomenats Oasis de Biodiversitat. L’endemà, dia 30, l’itinerari continuarà pel parc de Santa Cecília i clourà al parc de la Mitjana, on s’han plantat arbres a l’entrada i s’ha implantat una nova gestió de senders i prats.
Les activitats són gratuïtes, amb inscripció prèvia i places limitades.