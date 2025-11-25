Declara que la seua exparella va abusar d'ella mentre dormia a Rialp
La víctima també denuncia que li va colpejar la cama múltiples vegades. L'home, en canvi, assegura que "no l'he agredit mai, ni l'he forçat a fer res que no vulgui"
L'Audiència de Lleida ha celebrat aquest dimarts el judici contra un home acusat d'agressions i abusos sexuals contra la mare del seu fill a Rialp, al Pallars Sobirà, l'octubre del 2021. Durant la vista, la dona ha relatat que, tot i que ja no eren parella en aquell moment, l'home insistia a presentar-se al seu domicili sense el seu consentiment. La denunciant ha explicat que l'acusat li va propinar diversos cops a la cuixa i que, en una altra ocasió, es va despertar amb ell al damunt tocant les seves parts íntimes. Per la seva banda, el processat ha negat rotundament les acusacions afirmant que "no l'he agredit mai, ni l'he forçat a fer res que no vulgui". La Fiscalia manté la petició de 6 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'abús sexual i maltractament.
Segons el testimoni de la víctima, la relació sentimental va finalitzar després que l'home desaparegués pels voltants de Sant Joan del 2021, fa gairebé quatre anys. La dona ha descrit l'acusat com una persona violenta i sense autocontrol que havia protagonitzat "fets molt violents i molt agressius, d'insults i humiliacions" contra ella. Tot i la ruptura, ha explicat que va accedir a reprendre la comunicació amb ell mesos després, moment en què l'home començaria a imposar la seva presència al domicili d'ella contra la seva voluntat.
La presumpta agressió sexual s'hauria produït el 7 d'octubre del 2021 al domicili de la dona. "Aquell matí em vaig despertar amb ell al damunt introduint-me els dits i masturbant-se davant meu, li vaig dir que no volia tenir cap relació i ell va intentar penetrar-me i va acabar ejaculant a la meva boca", ha declarat la víctima davant el tribunal. L'acusat, però, manté una versió completament diferent dels fets, afirmant que en aquell moment encara convivien i que les relacions sexuals van ser plenament consentides.
L'home ha insistit durant la seva declaració que aquell dia dormien plegats al mateix llit i que tot el que va passar va ser amb el consentiment de la dona. "Ella em va demanar que no la penetrés i no ho vaig fer; em va dir que si volia que ejaculés al seu damunt i vaig fer-ho amb el seu consentiment. En cap moment em va apartar i mai no he fet res que ella no vulgui o em demani", ha manifestat el processat, que actualment es troba en presó preventiva.
Pel que fa als suposats maltractaments, la dona ha declarat que la matinada del 12 d'octubre del 2021, l'acusat la va agafar del cap, la va llançar al sofà i li va propinar diversos cops de puny a la cama. Hores després, va acudir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar la denúncia corresponent. L'home, en canvi, nega rotundament aquests fets i assegura que va ser ella qui el va despertar "a puntades" i "es va posar molt nerviosa perquè el fill estava malalt".
Demanen 6 anys de presó, però la dona no vol cap mena d'indemnització
Durant la vista, el Ministeri Públic ha mantingut la petició de 6 anys de presó, 6 anys de llibertat vigilada i la prohibició d'aproximació i comunicació amb la dona durant 10 anys pel delicte d'abús sexual. A més, sol·licita onze mesos de presó per un delicte de maltractament, la privació de tinença i ús d'armes durant 2 anys i la prohibició d'aproximació i comunicació durant 3 anys.
La denunciant ha manifestat davant el tribunal que no reclama cap mena d'indemnització pels fets, pels quals encara rep tractament psicològic i mèdic en l'actualitat. "M'agradaria tirar endavant amb la meva vida i no tenir més complicacions. Vull girar full, estar tranquil·la i que els meus fills estiguin bé", ha conclòs. El judici ha quedat vist per a sentència, esperant-se el veredicte en les pròximes setmanes.