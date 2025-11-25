Fernando Valladares alerta sobre la producció alimentària en la conferència inaugural de l'Agrobiotech
L'expert en ecologia defensa a Lleida un canvi de model cap a la productivitat responsable davant els reptes del canvi climàtic i la sobreproducció
El prestigiós investigador Fernando Valladares ha inaugurat l'Agrobiotech Innovation Forum de Lleida amb una contundent crida a la responsabilitat en la producció alimentària. Durant la seva ponència central celebrada aquest dimarts, l'ecòleg del CSIC ha assenyalat que "hem de produir bàsicament la meitat de la comida que produïm actualment" perquè el sistema econòmic gestiona els aliments com a mercaderia i no com a necessitat bàsica.
Valladares, reconegut amb el Premi Rey Jaime I de Protecció del Medi Ambient, ha destacat que la tecnologia per si mateixa no és bona ni dolenta, sinó que depèn de l'ús que se'n faci. "El canvi climàtic és un ús irresponsable de la generació i consum d'energia", ha afirmat, assenyalant que l'agricultura actual és responsable d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, contaminació d'aqüífers i ocupació innecessària de fins al 20% de la superfície terrestre per produir aliments que acaben llençats per raons de mercat.
Un nou model de producció alimentària
Durant la seva intervenció, l'investigador ha establert una distinció clau entre producció i productivitat en el context actual. "Estem maximitzant la producció quan el que hem de maximitzar és la productivitat", ha explicat Valladares, definint aquesta última com "la producció tenint en compte l'eficiència". Aquest canvi d'enfocament resulta fonamental, segons l'expert, en un món superpoblat amb greus problemes socials i ambientals.
Col·laboració davant la competitivitat
Un dels aspectes més destacats de la ponència ha estat l'èmfasi en la necessitat de compartir coneixement i fomentar la col·laboració entre els diferents actors del sector agroalimentari. "Podem guanyar molt canviant la mentalitat de competir i competitivitat per la mentalitat de col·laborar i compartir", ha assenyalat Valladares, qui compta amb més de 450 publicacions científiques i és un dels investigadors més citats en el seu camp.
Lleida com a hub agroalimentari europeu
La inauguració de l'Agrobiotech Innovation Forum, hereu de la Fira de Sant Miquel, ha comptat amb la participació de diverses autoritats que han destacat el paper estratègic de Lleida en el sector. L'alcalde i president del patronat de la Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, ha subratllat que aquest certamen consolida la ciutat com a capital agroalimentària i com a hub que reuneix l'acadèmia, els centres d'investigació, les empreses i les administracions.
Per la seva banda, Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida, ha emfatitzat el compromís de la institució per transformar en oportunitats "les amenaces derivades del canvi climàtic i la finitud dels recursos naturals". Cristina Massot, secretària general d'Agricultura, ha confirmat que el Govern acompanyarà el certamen en la seva consolidació com a referent del sud d'Europa en el sector agroalimentari.