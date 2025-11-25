La Paeria de Lleida tala 5 arbres malalts a Prat de la Riba
El consistori els reposarà i en plantarà 39 més
La Paeria va començar aquest dilluns els treballs per talar cinc arbres de la mitjana de l’avinguda Prat de la Riba, davant dels números 59-61, 69, 76 i 77, coincidint amb la instal·lació dels nous fanals led.
El consistori explica que aquestes moreres “estan malaltes i poden suposar un perill per a la via pública”, ja que “presenten malalties de la fusta que afecten l’estructura de l’arbre i la seva estabilitat”.
Els cinc exemplars se substituiran per una varietat de freixe “que presenta un creixement totalment vertical, amb un tronc recte i una copa de dimensions ajustades a l’espai”, explica. Es replantaran a partir del gener, juntament amb 39 arbres més en escocells buits de l’avinguda. “S’ha analitzat amb detall quina és la millor espècie per mantenir el disseny paisatgístic i la visibilitat”, afegeix el consistori.