La Paeria de Lleida tala 5 arbres malalts a Prat de la Riba

El consistori els reposarà i en plantarà 39 més

Imatge d'arxiu de l’avinguda Prat de la Riba a Lleida.Ajuntament de Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

La Paeria va començar aquest dilluns els treballs per talar cinc arbres de la mitjana de l’avinguda Prat de la Riba, davant dels números 59-61, 69, 76 i 77, coincidint amb la instal·lació dels nous fanals led.

El consistori explica que aquestes moreres “estan malaltes i poden suposar un perill per a la via pública”, ja que “presenten malalties de la fusta que afecten l’estructura de l’arbre i la seva estabilitat”.

Els cinc exemplars se substituiran per una varietat de freixe “que presenta un creixement totalment vertical, amb un tronc recte i una copa de dimensions ajustades a l’espai”, explica. Es replantaran a partir del gener, juntament amb 39 arbres més en escocells buits de l’avinguda. “S’ha analitzat amb detall quina és la millor espècie per mantenir el disseny paisatgístic i la visibilitat”, afegeix el consistori.

