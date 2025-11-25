INCIVISME
Tornen a treure taulons a la passarel·la del Liceu i vandalitzen l’arbre de Nadal: “estem farts de l’incivisme”
La passarel·la del Liceu Escolar de Lleida va tornar a patir aquest cap de setmana un acte vandàlic després que algú sostragués diversos taulons de fusta de la zona dels bancs. Un fet que ja va passar a començaments d’octubre.
L’associació de veïns Arrels de Cappont va denunciar que diversos taulons van aparèixer enmig de la canalització i que també van vandalitzar l’arbre de Nadal de Blas Infante i van tirar alguns dels seus components al parc fluvial del Segre. “Estem farts d’aquests episodis d’incivisme”, van assenyalar des de l’entitat, mentre que Vox també va criticar el mal estat de la passarel·la.
L’agost passat, la Paeria va informar que preveu portar a terme una renovació integral d’aquest viaducte.
D’altra banda, l’Arc del Pont, el principal accés a l’Eix Comercial, va ser vandalitzat aquest cap de setmana amb una pintada. També en va aparèixer una altra de molt similar a la rampa d’accés al pas elevat de l’estació de trens.