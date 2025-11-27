La primera fira Agrobiotech de Lleida tanca portes i preveu ampliar la superfície expositiva coberta en futures edicions
Expositors dels pavellons celebren la professionalització del certamen, mentre que els d'exterior lamenten el fred
La fira Agrobiotech Innovation Forum de Lleida tanca portes aquest dijous de la seva primera edició amb una valoració "satisfactòria" per part de l'organització, que ha anunciat que treballarà per millorar el certamen de cara a futures edicions. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha avançat a la cloenda que la fira que agafa el relleu de la fira de Sant Miquel mantindrà les dates a finals de novembre i que es vol ampliar la superfície expositiva coberta. Pel que fa a la valoració dels expositors, varia entre les empreses dels pavellons i els de maquinària ubicats a l'exterior. Els primers celebren que el nou format se centri en l'àmbit professional, mentre que els de maquinària creuen que el fred d'aquestes dates no els ha ajudat.
La nova fira adreçada a professionals que neix del desdoblament de la fira de Sant Miquel en dos certàmens, la fira MOS -que va estar centrada en la gastronomia i l'automoció- i en aquest Agrobiotech Innovation Forum, ha aplegat durant tres dies 174 expositors directes i més de 200 d'indirectes.
El nou certamen s'ha centrat a donar a conèixer les darreres novetats tecnològiques del sector agroalimentari i en compartir coneixement entre empreses, centres de recerca i inversors. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat satisfet del funcionament de la primera edició i ha confirmat que la fira tindrà continuïtat i que es mantindrà en aquestes dates de novembre.
Sí que ha explicat, però, que de cara al futur es vol augmentar la capacitat expositiva de superfície coberta amb nous pavellons efímers, ja que el fred ha sigut una de les principals crítiques dels expositors de l'exterior. Larrosa també ha explicat que treballaran per atraure agricultors de "certes generacions" que no se senten interpel·lats per temes d'innovació. "L'esforç que haurem de fer a partir d'ara és el d'explicar que l'Agrobiotech és la Sant Miquel de més de 750 anys d'història".
L'acte de cloenda de la fira ha estat presidit per la secretària d'Estat d'Agricultura del govern espanyol, Begoña García, i pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, els quals han destacat el certamen com una demostració del lideratge de la demarcació de Lleida en temes d'innovació dins la indústria agroalimentària.
Durant la seva intervenció en els parlaments, Garcia ha reivindicat l'agricultura digital com un element "del dia a dia" dels pagesos gràcies a "una realitat construïda entre administracions, sector i ciència". Així mateix, ha destacat que Catalunya és un dels ecosistemes d'innovació agroalimentària "més rellevants d'Europa"
Disparitat d'opinions entre els expositors
Pel que fa als expositors, la valoració de l'experiència a la fira varia entre els que han estat dins del pavelló i els que han estat a l'exterior.
Amb un expositor a la superfície exterior, Manel Marsol, comercial de remolcs Speedrem de Tornabous (Urgell), ha considerat que l'afluència de visitats de la primera edició del certamen ha estat "fluixa" i ho atribueix la falta de "publicitat". "La gent està acostumada a la Fira de Sant Miquel i aquesta fira no ha acabat sent el que esperàvem", ha explicat Marsol, qui també ha dit que "aquesta època no és gaire bona per fer fira. A banda del fred, alguns pagesos tenen molta feina".
En la mateixa línia s'ha expressat Josep Solé, de Maquinària 4.0 de Lleida, qui ha lamentat que "no hi ha prou pavelló per encabir tota la maquinària" i ha conclòs que el clima els ha perjudicat. "Les dates de la fira s'haurien de canviar perquè a la gent li ha costat passejar i mirar maquinària", ha dit en declaracions a l'ACN.
En canvi, expositors de l'interior dels pavellons han valorat de manera positiva la primera edició de la fira. Josep Maria Cabassés, de Viveros Agrodoladé d'Aitona (Segrià), ha dit que l'afluència de visitats "ha estat bastant bona", malgrat que "s'hagi fet poca publicitat" i ha destacat que amb el nou format de fira "saps que els visitants són del sector i no cal perdre el temps". Per la seva banda, Fermí Amorós de Regs del Segrià, ha conclòs que durant els dies de fira "s'ha treballat, sobretot durant els matins".