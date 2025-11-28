ECONOMIA
Alts funcionaris de la Paeria de Lleida cobren 33.000 euros més que l’alcalde
Interventor, secretari general, vicesecretari i tresorera. L’adjunta al secretari i el cap i el subcap de la Urbana també superen els 76.417 anuals de Larrosa
Els funcionaris d’habilitació nacional de l’ajuntament de Lleida cobren 33.000 euros més a l’any que l’alcalde, segons el llistat de retribucions del personal publicat al mateix web de la Paeria, amb dades corresponents al desembre del 2024 i que no inclouen triennis, complements personals, ajuts socials, serveis extraordinaris i específics.
Lleida
Els polítics locals més ben pagats de Lleida
S. COSTA D.
El sou de Fèlix Larrosa és de 76.417 euros anuals, el cinquè alcalde més ben pagat de Catalunya, com va publicar ahir aquest diari, però set alts funcionaris el superen. Els sous més elevats, de 109.979,94 euros a l’any, corresponen a l’interventor, el secretari general, el vicesecretari general i la tresorera.
Així mateix, l’adjunta a la secretaria general percep 101.238,58 euros. I a certa distància se situen el cap de la Guàrdia Urbana, amb 87.818,48, i el subcap, amb 80.841,33. Aquestes dos últimes retribucions són similars a les del president de la Diputació, Joan Talarn, que són de 84.129,78 euros a l’any, segons un informe de les retribucions de càrrecs electes de les comunitats autònomes del ministeri de Transformació Digital i la Funció Pública.
Pel que fa als tinents d’alcalde de la Paeria, segons el ministeri perceben 63.444,9 euros anuals, mentre que els regidors sense dedicació en reben 11.200. Així mateix, els edils amb dedicació parcial tenen retribucions variables en funció del percentatge de dedicació i de si tenen responsabilitats de govern. D’aquesta manera, els que menys cobren perceben 18.692,60 euros, però al llistat hi figuren també sous de 33.524,87 euros, 36.819,55 i 38.917,16, fins a un màxim de 53.357,65.
Els salaris dels regidors amb dedicació exclusiva també oscil·len des dels 36.819,55 euros anuals als 57.677,21, passant per 44.699,83 i 54.793,50. El mateix informe indica que el sou mitjà del personal funcionari de la Diputació és de 38.364 euros anuals i ocupa el lloc número 25 del rànquing estatal.