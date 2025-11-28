ENSENYAMENT
Convoquen protestes de docents davant dels centres el 10 de desembre
Exigeixen agilitzar la negociació pels salaris
Els sindicats USTEC·STEs, professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT rebutgen el calendari proposat per Educació per negociar les seues condicions laborals. Exigeixen que les reunions acabin al febrer, i no a final de curs com planteja el departament, i que la primera qüestió a tractar sigui l’augment salarial. Alerten que aquesta petició és un “ultimàtum” i ja han convocat una mobilització davant de la conselleria el 3 de desembre, dia en què està previst la primera reunió, i una altra el dia 10 davant dels centres educatius.
La proposta d’Educació inclou la compensació de les pernoctacions (en colònies, per exemple), la revisió de complements, del sistema d’estudis i de la carrera docent, i l’estudi de la reducció de ràtios en l’etapa obligatòria. Però els sindicats volen que en la primera reunió s’acordi un calendari i s’iniciï la negociació sobre les millores retributives.
Així mateix, per al 10 de desembre proposen parlar de millores “immediates” en les condicions laborals i retributives, el 8 de gener sobre ràtios i plantilles, el 22 sobre la reducció de la càrrega burocràtica i la sobrecàrrega de feina, el 5 de febrer sobre el decret de direcció de plantilles i per al 19 plantegen l’última reunió per tractar sobre la necessitat que els currículums educatius siguin “consensuats”.
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va respondre des de Brussel·les que estan disposats a “intensificar el diàleg” amb els sindicats per agilitzar les negociacions. Va afirmar que confia a “accelerar” les converses en la mesura possible i va assegurar que acudiran a la primera reunió del 3 de desembre amb voluntat de “dialogar” i amb “mà estesa”.