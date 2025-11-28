SUCCESSOS
Detingut per assetjament sexual a una empleada d’una botiga de l’Eix Comercial de Lleida
Va ser arrestat dimecres passat i el sospitós té antecedents per altres agressions sexuals. També se l’acusa d’atemptat a policies el mateix dia
La Guàrdia Urbana va arrestar dimecres a la nit un home de 34 anys acusat d’assetjar sexualment una empleada d’una botiga de l’Eix Comercial, segons ha pogut saber aquest diari. Es dona la circumstància que es tracta d’un individu amb dos antecedents per delictes sexuals fora de Catalunya que dimecres a la nit va ser arrestat prèviament pels Mossos d’Esquadra per un delicte d’atemptat a l’autoritat.
Els fets van tenir lloc durant la mateixa tarda quan, pel que sembla, un individu va accedir a l’interior d’un establiment, va fer proposicions sexuals i va intimidar una de les empleades, que va alertar els seus companys, que van trucar a la Guàrdia Urbana. Els agents van fer una recerca per la zona amb la descripció que els va fer la víctima.
Posteriorment, van tenir coneixement que el sospitós acabava de ser arrestat pels Mossos d’Esquadra. Un portaveu d’aquest últim cos policial va explicar que l’individu va ser detingut a les 21.20 hores al carrer Cavallers per un delicte d’atemptat a l’autoritat. L’home s’hauria mostrat violent davant d’una patrulla que el va identificar perquè sospitaven que els objectes que portava en una bossa podien haver estat sostrets. Davant d’això, agents de la Urbana es van desplaçar a la comissaria dels Mossos per comunicar-li que també es procedia a la seua detenció per un delicte contra la llibertat sexual. Així mateix, van comprovar que li consten dos antecedents policials recents per delictes d’aquesta tipologia que s’haurien produït fora de Catalunya. No ha transcendit si ha estat condemnat per això.
Durant la presentació dimecres de l’Enquesta de violències sexuals a Catalunya 2024, la consellera d’Interior, Núria Parlón, va destacar que “la violència sexual és un fenomen estès i persistent en el temps”. El 67,3% de les dones declara haver patit algun fet de violència sexual al llarg de la seua vida, des dels 15 anys, mentre que el 15,5% l’ha viscut l’últim any. L’estudi també posa sobre la taula la baixa taxa de denúncia de les violències sexuals, del 6%. Una de les conclusions que extreu l’enquesta és que el vincle amb l’agressor condiciona la percepció del caràcter delictiu dels fets. De fet, el 55.5% dels fets comesos per desconeguts es considera delictiu davant el 37,2% quan l’agressor és conegut i només de l’11,7% quan és la parella actual. Mentrestant, les violències digitals ja afecten el 24,8% de les dones, sent més freqüents els comentaris ofensius en línia i l’enviament d’imatges sexualment explícites.