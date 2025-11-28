El col·legi Pràctiques II de Lleida suspèn classes per un incendi a la cuina
L'incident va provocar el tancament de la instal·lació de calefacció del centre educatiu per prevenció. Avui només hi han assistit 15 alumnes dels 430 matriculats assistint a l'escola aquest divendres || USTEC critica que l'escola no s'hagi tancat
Un incendi a la cuina del Col·legi Pràctiques II de Lleida ha obligat a suspendre l'activitat docent aquest divendres. L'incident, originat en una fregidora d'oli dijous a la tarda, ha provocat que després de comunicar-ho a les famílies, només 15 dels 430 alumnes matriculats hagin assistit avui a classe, segons ha confirmat la direcció del centre al diari SEGRE.
Tot i que l'incendi no va ser aparatós i va generar principalment fum, els efectes han estat significatius per al funcionament del centre. El foc va fondre diversos elements de plàstic i els Bombers van tancar el sistema de calefacció per prevenció, ja que la recomanació va ser la de deixar totes les finestres obertes.
Alternatives per al servei de menjador
La direcció del centre educatiu ha assegurat a SEGRE que dilluns la calefacció ja podria funcionar amb normalitat. Paral·lelament, l'equip directiu està buscant solucions alternatives per poder oferir el servei de menjador als alumnes, ja que la cuina ha quedat inutilitzada temporalment a causa dels danys ocasionats per l'incendi.
USTEC critica que l'escola Pràctiques 2 no s'hagi tancat
El sindicat d'educació USTEC ha denunciat aquest matí que l'escola Pràctiques II ha obert les seves portes amb normalitat després de l'incendi que es va produir ahir a la tarda al menjador del centre. La situació ha generat preocupació per possibles riscos per a la salut de l'alumnat i el personal educatiu, ja que segons el sindicat, els bombers van recomanar deixar les finestres obertes i tancar la calefacció.
Segons ha manifestat a SEGRE un representant d'USTEC, resulta "inacceptable" que després de l'incendi i les recomanacions tècniques per part dels bombers, el Servei Territorial d'Educació no hagi ordenat el tancament del centre per a la jornada d'avui. La manca de consignes clares ha deixat a la voluntat de les famílies portar o no els seus fills a l'escola, provocant que una quinzena d'infants hagin assistit a classe malgrat les possibles condicions inadequades.
Elements tòxics després de l'incendi
El sindicat adverteix que un incendi en una cuina pot generar elements d'alta toxicitat que requereixen una intervenció professional. Segons el sindicat, l'ajuntament hauria d'haver enviat una brigada especialitzada per realitzar la neteja corresponent, una acció que, segons afirma, no s'ha dut a terme.
Comunicació deficient amb les famílies
Un altre aspecte que USTEC ha criticat ha estat la gestió de la comunicació amb les famílies. Tot i que es va enviar una circular informativa sobre l'incident, el sindicat considera que es va fer amb precipitació i no totes les famílies van poder rebre la informació adequadament, contribuint a la confusió sobre si els alumnes havien d'assistir o no al centre educatiu en la jornada d'avui.