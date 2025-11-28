Els contractes públics de doctorands seran de 4 anys a partir del pròxim curs
Ho ha anunciat a Lleida la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, qui ha confirmat l'estrena el curs que ve de la unitat docent de Medicina a Igualada
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat aquest divendres que el pròxim curs els contractes públics de doctorands a tota Catalunya seran de 4 anys, un més que en l'actualitat, una reivindicació dels últims anys del col·lectiu Doctorands en Lluita. D'altra banda, Montserrat ha confirmat que el curs vinent s'estrenarà la unitat docent de Medicina de la UdL al campus d'Igualada, amb 20 places per a alumnes de sisè curs. Segons la consellera, anar a Igualada serà voluntari i de moment el Govern no fixa un número mínim d'alumnes perquè el nou grup sigui viable.
La consellera ha subratllat que la qualitat acadèmica serà el pilar fonamental d'aquesta nova unitat docent. "La creació d'aquesta unitat docent passa per criteris de qualitat i això és el que realment volem transmetre", ha assegurat, afegint que l'Agència de Qualitat Universitària serà l'encarregada de verificar aquests estàndards abans de la seva aprovació definitiva.
La consellera ha assistit aquest divendres al matí a l'acte de pressa de possessió de Maria Àngels Balsells com a rectora de la Universitat de Lleida i de Carmina Chia Forradellas com a presidenta del Consell Social.
Montserrat ha destacat que la nova rectora, la primera dona en aquest càrrec a la UdL, té un enfocament centrat en la persona, amb especial atenció a la salut mental, la interdisciplinarietat i la transferència de coneixement, aspectes que estan alineats amb el pla de govern actual. La consellera també ha agraït la tasca desenvolupada per l'equip rectoral sortint, que ha situat aquesta universitat centenària en un nivell d'excel·lència.
Ampliarem la informació