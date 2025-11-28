SALUT
La consellera de Salut no veu viable ara per ara que l’Arnau de Vilanova de Lleida tracti ictus greus les 24 h
Afirma que és “un objectiu” que ho pugui fer 12 hores, però falten professionals
La consellera de Salut, Olga Pané, no veu viable ara per ara que l’hospital Arnau de Vilanova ampliï el servei per atendre els casos d’ictus més greus les 24 hores de tots els dies de la setmana, afirmant que la mortalitat que es registra a Lleida per infarts cerebrals és menor que la mitjana catalana i, a més, que falten professionals.
No obstant, va assenyalar que un dels objectius del seu departament és que tant l’Arnau com l’hospital Joan XXIII de Tarragona puguin atendre aquest tipus de casos 12 hores tots els dies de la setmana, però que ara mateix “hi ha dificultats” perquè sigui possible.
Ho va dir ahir en la comissió de Salut del Parlament en resposta a una pregunta de Junts sobre el fet que Lleida i Tarragona no tenen servei permanent de trombectomia, la intervenció que es fa per als casos més greus d’ictus. Ara, l’Arnau només els atén de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Fora d’aquest horari, ha de derivar els pacients a Barcelona. A més, segons l’enquesta de salut pública del 2024, Lleida és la regió amb la taxa d’ictus més gran de Catalunya, amb un 2,6%, 7 dècimes més que la mitjana.
“Per un bon propòsit ens podríem quedar amb menys recursos”, va contestar Pané a la pregunta de Junts, ja que va assegurar que si ara s’optés per ampliar els serveis de trombectomia a Lleida i Tarragona hi podria haver dèficit de professionals. “Si ampliem els horaris, els sanitaris haurien de lliurar l’endemà”, va advertir la consellera, que va afegir que a les dos regions sanitàries els casos greus “són baixos”.
Concretament, les morts per trombectomia amb pacients després del tercer mes de l’ictus se situen, segons Pané, en un 18% a Lleida i en un 16% a Tarragona, mentre que la mitjana catalana és del 21%. Així mateix, va recordar que hi ha servei de neurologia a Lleida les 24 hores i que “és un objectiu” ampliar la disponibilitat de les trombectomies a les dos regions, però que a causa dels pocs casos que hi ha “juntament amb la dificultat de tenir els equips disponibles 24 hores set dies a la setmana, és aconsellable que potser s’agreguin”.
Salut va reconèixer fa setmanes que l’horari per a trombectomies a l’Arnau “és insuficient” i que és “una necessitat estratègica ampliar-lo les 24 hores”. El SEM va fer l’any passat 410 atencions per ictus a Lleida.
Les regions del pla, Alt Pirineu i Aran estrenen el model Critic.Cat
Les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran han començat a implantar el nou model d’atenció al pacient crític i semicrític a través del projecte Critic.Cat., que té com a objectiu millorar la prestació del servei de cures intensives mitjançant eines digitals “per donar suport a la presa de decisions, l’eficiència dels recursos disponibles i l’equitat del sistema públic”. La inclusió en aquest projecte permetrà disposar d’un sistema integrat amb accés a tota la informació relacionada dels pacients crítics de Catalunya.
A l’Alt Pirineu i Aran i Lleida es parteix del “èxit” assolit pel projecte de Tele UCI territorial iniciat, el novembre del 2024, que connecta l’Arnau de Vilanova de Lleida amb l’Hospital Comarcal del Pallars per fer seguiment de pacients crítics i semicrítics.