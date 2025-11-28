PAERIA
Ordre de clausura d’infrahabitatges a la partida les Canals de Lleida que van arribar a acollir 100 persones
La Paeria constata que estan ubicats en magatzems, trasters i contenidors i són “un perill imminent per a la seguretat i la salut” dels residents. S’utilitzen principalment durant la campanya fructícola
L’ajuntament ha ordenat la clausura i el desallotjament de diversos infrahabitatges ubicats a la partida de les Canals, a prop de la carretera Ll-11 i el polígon del mateix nom, que es llogaven i en els quals han arribat a pernoctar entre 80 i 100 persones. Aquests habitacles eren en contenidors, trasters i magatzems que havien estat subdividits i es trobaven en condicions molt precàries, al no disposar de ventilació, tenien una instal·lació elèctrica i tèrmica insegura i humitats greus, així com una important acumulació de ferralla i escombraries.
L’ordre de desallotjament arriba després d’un any i mig que el consistori detectés aquests infrahabitatges. Després de revisar totes les construccions, va determinar que només dos són habitables i la resta no poden ser legalitzades. Una circumstància que justifica jurídicament que l’ajuntament n’hagi ordenat la clausura “per protegir la integritat física de les persones que hi residien” després de constatar que aquestes construccions eren “un perill imminent per a la salut pública”. En cas que els propietaris no en facin el tancament, el consistori preveu actuar subsidiàriament i sol·licitar autorització judicial per clausurar els infrahabitatges.
El president de l’associació de veïns de la partida de les Canals, Josep Girón, va assenyalar que “teníem coneixement d’aquestes construccions des de fa almenys un parell d’anys, el 2024 eren plenes de gent i van arribar a ser fins a un centenar”. Va detallar que, pel que sabien, “la majoria de les persones que eren allà treballaven a la campanya de la fruita”, que aquests infrahabitatges només s’utilitzaven durant aquell període “i la resta de l’any només viu gent en el que sí que estan legalitzats”. Va afegir que en aquestes parcel·les “muntaven espais per viure en qualsevol lloc, des de garatges i trasters fins a contenidors de transport en els quals s’arribaven a ficar deu persones”.
La tinenta d’alcalde d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, va assenyalar que “les inspeccions han revelat una situació inacceptable d’infrahabitatge, no es pot permetre que espais insalubres i sense garantia de seguretat es destinin a usos residencials”. Va afegir que a Lleida “no hi ha espai per a pràctiques especulatives que s’aprofiten de la vulnerabilitat de la gent”.
Al seu torn, el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va dir que els serveis socials s’han coordinat amb els equips d’urbanisme i la Guàrdia Urbana per atendre les persones afectades i que “activarem els protocols per garantir un acompanyament segons la seua situació”. Per la seua part, la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va detallar que han seguit diversos mesos aquesta situació documentant les irregularitats dels infrahabitatges i que la Urbana “ha actuat amb rigor i contundència en una situació que era un risc evident per a les persones”.