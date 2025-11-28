SUCCESSOS
Quatre incendis de contenidor en dos hores
Nova onada d’incendis en contenidors. Els Bombers de la Generalitat van registrar dimecres a la nit quatre serveis amb tot just dos hores de diferència, tres dels quals en tot just dos hores. Tot apunta que podrien haver estat intencionats.
El primer es va declarar a les 21.06 hores davant del col·legi Santa Maria de Gardeny. Posteriorment, a les 22.29 hores hi va haver el segon al carrer Maragall, a l’altura del número 38. El següent es va produir a les 22.43 hores al número 35 del carrer Bonaire, on un arbre també es va cremar. Finalment, a les 22.57 hores es va registrar el quart al carrer Camp de Mart, causant danys en un vehicle estacionat. En l’extinció també va col·laborar la Guàrdia Urbana, que sospita que podrien haver estat obra d’un piròman.