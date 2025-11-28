AGROBIOTECH
Sensacions dispars entre els expositors de la nova fira Agrobiotech de Lleida
Expositors que eren a l’exterior coincideixen que el mal oratge ha jugat en contra i demanen avançar la fira. Els dels pavellons, més satisfets, malgrat que esperaven més públic
Els expositors de la fira Agrobiotech van tancar ahir la participació en la primera edició amb opinions dispars sobre el model i funcionament del certamen que pren el relleu a la tradicional Fira de Sant Miquel.
Alguns dels qui es trobaven a l’interior dels pavellons 3, 4 i 5 esperaven més afluència de públic, tot i que van afirmar que el saló els va servir per fer nous contactes professionals o tancar vendes que ja tenien previstes. Algunes empreses no havien vingut mai per Sant Miquel, però van trobar l’oportunitat gràcies a la transformació del certamen.
En canvi, diversos responsables de les empreses de maquinària que es trobaven a l’espai exterior del recinte van ser els més crítics. “S’han carregat la Fira de Sant Miquel”, va arribar a dir un treballador d’un concessionari de tractors. Van coincidir a assenyalar que el fred i el fort vent que els va acompanyar els va impedir rebre més visites de potencials clients, així com que han trobat a faltar campanyes de promoció prèvies a la fira per donar-la a conèixer entre les persones que cada any assistien a Sant Miquel.
També hi va haver veus que van demanar que el saló inclogués com a mínim un dissabte, per facilitar l’arribada de visitants de fora de Lleida o aquells per als quals l’agricultura és una segona activitat.
Així mateix, alguna firma va lamentar la falta de promoció de la fira cap a les mateixes empreses. “Ens vam assabentar fa deu dies que es faria, vam haver de córrer per poder reservar un espai”, va explicar el portaveu d’una empresa d’instal·lacions.
A més d’incloure més superfície coberta i millorar la promoció, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que en futures edicions facilitaran el sistema de credencials i acreditacions amb més anticipació.
Agrobiotech Innovation Forum ha nascut aquest any després de la decisió de separar Sant Miquel en dos certàmens: la fira gastronòmica MOS, destinada a un públic més familiar, i l’Agrobiotech, focalitzada cap a un públic professional.