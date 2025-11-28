SEGRE
AGROBIOTECH

Sensacions dispars entre els expositors de la nova fira Agrobiotech de Lleida

Expositors que eren a l’exterior coincideixen que el mal oratge ha jugat en contra i demanen avançar la fira. Els dels pavellons, més satisfets, malgrat que esperaven més públic

Sensacions dispars - MARC CARBONELL

Publicat per
Marc Carbonell
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els expositors de la fira Agrobiotech van tancar ahir la participació en la primera edició amb opinions dispars sobre el model i funcionament del certamen que pren el relleu a la tradicional Fira de Sant Miquel. 

Alguns dels qui es trobaven a l’interior dels pavellons 3, 4 i 5 esperaven més afluència de públic, tot i que van afirmar que el saló els va servir per fer nous contactes professionals o tancar vendes que ja tenien previstes. Algunes empreses no havien vingut mai per Sant Miquel, però van trobar l’oportunitat gràcies a la transformació del certamen.

En canvi, diversos responsables de les empreses de maquinària que es trobaven a l’espai exterior del recinte van ser els més crítics. “S’han carregat la Fira de Sant Miquel”, va arribar a dir un treballador d’un concessionari de tractors. Van coincidir a assenyalar que el fred i el fort vent que els va acompanyar els va impedir rebre més visites de potencials clients, així com que han trobat a faltar campanyes de promoció prèvies a la fira per donar-la a conèixer entre les persones que cada any assistien a Sant Miquel. 

També hi va haver veus que van demanar que el saló inclogués com a mínim un dissabte, per facilitar l’arribada de visitants de fora de Lleida o aquells per als quals l’agricultura és una segona activitat.

Així mateix, alguna firma va lamentar la falta de promoció de la fira cap a les mateixes empreses. “Ens vam assabentar fa deu dies que es faria, vam haver de córrer per poder reservar un espai”, va explicar el portaveu d’una empresa d’instal·lacions.

A més d’incloure més superfície coberta i millorar la promoció, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que en futures edicions facilitaran el sistema de credencials i acreditacions amb més anticipació.

Agrobiotech Innovation Forum ha nascut aquest any després de la decisió de separar Sant Miquel en dos certàmens: la fira gastronòmica MOS, destinada a un públic més familiar, i l’Agrobiotech, focalitzada cap a un públic professional.

