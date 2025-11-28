PAERIA
La Síndica demana de reforçar l’atenció presencial en l’administració, reduir la burocràcia i la fractura digital
Són les principals reclamacions que ha fet en la presentació de la seua memòria anual aquest matí en el ple de la Paeria // Llum verda a la pròrroga del servei de neteja i recollida d’escombraries fins el 16 de març
Augmentar l’atenció personalitzada en les administracions públiques, reduir la seua excessiva burocràcia i lluitar més fermament contra la fractura digital. Aquestes són les principals reclamacions de la ciutadania que la Síndica de Greuges de Lleida, Dora Padial, i el seu equip han atès al llarg del 2024 i l’informe de la qual ha presentat avui en el ple de la Paeria. Unes demandes que "no són noves i que ja porten sent un focus de queixes aquests últims anys", però que encara no s’han resolt de forma efectiva, ha lamentat Padial. "S’han de reforçar els serveis d’atenció al públic perquè tothom se senti escoltat, perquè només donant veu a la ciutadania crearem una societat justa," ha remarcat la Síndica als edils. En aquest sentit, ha recordat que "un dels reptes que més em preocupa és que gran part de la ciutadania no coneix la lentitud dels processos administratius, la qual cosa genera frustració i enuig, i molta gent gran no té accés als tràmits online, no saben com fer-ho o no entenen el llenguatge jurídic, i això hem de canviar-lo simplificant processos".
En relació amb la seua activitat el 2024, l’oficina de Padial ha atès 2.400 consultes telefòniques, visites, assessoraments o mediacions i ha tramitat 364 expedients. Unes xifres que han convertit Lleida "a la segona ciutat de Catalunya que més ciutadans han estat atesos per la sindicatura municipal". Respecte a les principals preocupacions de la ciutadania recollides als expedients de la Síndica, el dret a ser atès per l’administració i la fractura digital, amb 85 casos, així com el dret a l’habitatge, subministraments i okupacions, també amb 85, han estat les dos temàtiques que més consultes han atès al llarg del 2024. D’altra banda, Padial ha destacat que la bústia ètica va rebre 60 denúncies l’any passat, de les quals 27 eren anònimes, i que des de la seua estrena el 2020 ha gestionat més de 400 denúncies.
Al seu torn, la Síndica també ha posat èmfasi que "he atès queixes que, encara que no siguin de la meua competència, hem pogut solucionar", posant com a exemple el cas d’un home de 80 anys que el seu banc li va pujar tant els interessos de la hipoteca que no podia assumir-la, es va veure obligat a renunciar a la seua propietat a canvi d’un contracte de lloguer i, quan aquest s’havia extingit, el volien llançar de casa. Finalment, gràcies a la mediació de la Síndica, l’home "ha aconseguit arribar a un acord amb la nova propietat i, a canvi d’un lloguer assequible, pot continuar vivint a la casa que abans era seua".
Per la seua part, els grups del ple han agraït la dedicació, entrega i feina de Padial en la seua tasca com Síndica per "fiscalitzar i defensar els drets de la ciutadania". Des del govern van afegir que "assumeixen la responsabilitat" de simplificar tràmits i millorar l’atenció personalitzada.
Paral·lelament, el ple també va validar la pròrroga del servei de neteja i de recollida d’escombraries fins el 16 de març. El contracte, adjudicat a Ilnet, expirava a finals d’any i dimecres passat l’ajuntament va acceptar les demandes de l’oposició, que demanaven que la pròrroga fos fins el 16 de març i no fins mitjans d’abril, com volia el govern, per donar suport a l’ampliació. En un altre ordre, el consistori va aprovar la retirada de la medalla de Santa Cecília per mèrits professionals a Juan Fortuny de Pedro, el policia jubilat que l’agost de 2024 presumptament va matar a la seua parella i la seua exparella. Finalment, el ple també va aprovar les mocions que van presentar el FiF Lleida, l’Associació Dret a Morir Dignament, la que van presentar ERC per commemorar els 50 anys del final de la dictadura franquista i la del PP d’implementar mesures de suport als autònoms.