Els CAP de Lleida promouen tallers per a persones grans per prevenir caigudes

Els fisioterapeutes ofereixen sessions pràctiques per millorar l'equilibri, la força i la seguretat

Activitat comunitària per a persones grans per part del CAP de l’Eixample. - ICS LLEIDA

Marc Carbonell
Lleida

Diversos CAP de Lleida han desplegat aquesta tardor diferents accions de salut comunitària per prevenir les caigudes i detectar la fragilitat en persones grans. Els fisioterapeutes han ofert tallers i sessions pràctiques per millorar l’equilibri, la força i la seguretat en la marxa a l’aire lliure i en espais comunitaris, com centres cívics i locals socials.

En diversos municipis s’han habilitat punts de valoració en mercats i zones de passeig, on s’ha portat a terme una prova física i s’ha entregat una roda d’exercicis personalitzats segons els resultats.

