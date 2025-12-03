Els CAP de Lleida promouen tallers per a persones grans per prevenir caigudes
Els fisioterapeutes ofereixen sessions pràctiques per millorar l'equilibri, la força i la seguretat
Diversos CAP de Lleida han desplegat aquesta tardor diferents accions de salut comunitària per prevenir les caigudes i detectar la fragilitat en persones grans. Els fisioterapeutes han ofert tallers i sessions pràctiques per millorar l’equilibri, la força i la seguretat en la marxa a l’aire lliure i en espais comunitaris, com centres cívics i locals socials.
En diversos municipis s’han habilitat punts de valoració en mercats i zones de passeig, on s’ha portat a terme una prova física i s’ha entregat una roda d’exercicis personalitzats segons els resultats.