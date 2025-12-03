INVESTIGACIÓ
Imputen una lleidatana per una denúncia falsa de robatori del mòbil
La Guàrdia Civil de Fraga ha denunciat penalment una veïna de Lleida com a presumpta autora dels delictes de simulació de delicte i estafa perquè suposadament va interposar una denúncia falsa del robatori del seu mòbil. Els fets van tenir lloc el passat dia 20 d’octubre quan una dona va denunciar a la caserna de Fraga que un desconegut li havia robat el mòbil, valorat en 1.700 euros, al carrer a Fraga.
Després de les investigacions fetes pels agents de l’equip Roca de la Guàrdia Civil de Fraga van comprovar que durant el matí del mateix dia de la denúncia havia interposat una primera denúncia per la pèrdua del seu mòbil en una comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida.
A més, van descobrir que l’empresa asseguradora del telèfon només cobria els casos de robatori amb violència, motiu pel qual suposadament va decidir denunciar de nou, però en un altre lloc i amb un altre argument. Finalment, a mitjans del mes de novembre, es va imputar la titular del telèfon mòbil per simulació de delicte i estafa.