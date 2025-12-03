Larrosa es mostra "satisfet" de la reducció dels delictes a Lleida aquest any
Ha assegurat que des de la Paeria treballen per reduir-los i ha criticat un vídeo del PP que comparava Lleida amb Marsella
El paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha celebrat aquest dimecres la caiguda dels fets delictius a la ciutat de Lleida fins al tercer trimestre del 2025, en comparació amb l'any passat. Les dades, publicades el dilluns pel Ministeri d'Interior, indiquen que la criminalitat ha baixat un 2,6% a la ciutat fins al setembre, amb 7.036 casos detectats. Larrosa s'ha mostrat satisfet per aquesta millora, tot i remarcar que "mai n'hi ha prou" i que l'Ajuntament continuarà treballant per reforçar la seguretat ciutadana.
En la presentació del balanç de criminalitat, Larrosa ha destacat la important reducció dels robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions en un 42,3%. Especialment significativa ha estat la caiguda dels robatoris en habitatges, que s'ha reduït en un 44,3%. Aquestes xifres, que recullen dades de tots els cossos de seguretat, mostren una tendència positiva en la percepció de seguretat a la capital del Segrià.
Durant la seva intervenció, l'alcalde també ha criticat durament els "populismes" que vinculen delinqüència, immigració i inseguretat, i ha retret específicament al cap de l'oposició i portaveu del grup municipal del PP, Xavi Palau, un vídeo publicat a les xarxes socials el novembre on comparava Lleida amb Marsella. "Em preocupa si l'objectiu d'aquest vídeo és malmetre el nom de la ciutat de Lleida", ha expressat Larrosa.
Al vídeo, Palau mostra racons de la ciutat francesa plens d'escombraries i escenes d'incivisme i de consum i venda de drogues a la via pública, entre altres. "Aquests populismes només porten a un descrèdit de la classe política i de les institucions" ha conclòs Larrosa, afegint que "aquells que aspirin a governar aquesta ciutat haurien de ser molt conscients d'aquesta situació".
Larrosa ho ha dit a la comissaria de la Guàrdia Urbana durant el balanç de l'arrencada del dispositiu de Nadal de la Guàrdia Urbana, en què també s'ha presentat el nou portaveu del cos, Roberto Santaeufemia.
Dispositiu de Nadal de la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana de Lleida va iniciar aquest darrer cap de setmana el dispositiu per la Campanya de Nadal, que s'allargarà fins al 7 de gener. La tinenta d'alcalde Cristia Morón ha anunciat que reforçaran el dispositiu a les zones comercials de l'Eix Comercial i la Zona Alta.
D'aquesta manera, a partir d'aquest cap de setmana al reforç addicional de 4 agents al matí i 10 a la tarda s'hi sumaran una patrulla addicional els divendres a la tarda i dues patrulles més els dissabtes degut a la "gran afluència" de ciutadans a aquestes dues zones. El nou portaveu del cos, Roberto Santaeufemia ha explicat que dissabte es va registrar un 7,5% més de trànsit a la ciutat respecte del dissabte anterior, mentre que diumenge l'augment va ser del 2,1%.