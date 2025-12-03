Només el 54% dels conductors de patinet porten casc i la meitat dels usuaris de bici i patinet se senten vulnerables per Lleida
El 80% dels usuaris de patinet i el 69% dels usuaris de bicicleta a la ciutat de Lleida creuen que és necessari ampliar la infraestructura ciclable.
El RACC ha presentat el seu Primer Baròmetre de la Mobilitat Ciclista i de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a Lleida, un estudi pioner que analitza els hàbits, perfils i opinions dels ciutadans que es desplacen en bicicleta, patinet o altres VMP per la ciutat lleidatana. L'objectiu principal del baròmetre és contribuir al coneixement de la mobilitat sostenible a Lleida, fomentar la cultura de la micromobilitat i millorar la seguretat dels ciclistes i usuaris de VMP. A més, l'estudi pretén impulsar mesures eficaces per part de les administracions que afavoreixin una convivència equilibrada entre tots els modes de transport urbà.
Segons dades de la Paeria (2021), les bicicletes i patinets representen un 2% de la quota modal de mobilitat a Lleida, una xifra encara discreta però amb potencial de creixement. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) amb horitzó 2030, aprovat recentment, fixa l'objectiu d'arribar al 5%. Actualment, la mobilitat a peu suposa el 48%, el vehicle privat un 41% i el transport públic un 9%. Pel que fa a les infraestructures, Lleida disposa de 245 quilòmetres de xarxa ciclable, dels quals 71 km corresponen a carrils bici, 152 km a carrers 30 i 22 km a vies de plataforma única.
Per a l'elaboració d'aquest exhaustiu estudi, el RACC ha realitzat 480 enquestes a usuaris de bicicleta i patinet, així com 1.396 observacions en 10 punts estratègics de la ciutat, amb l'objectiu de recollir dades representatives sobre els patrons de desplaçament i percepció de seguretat dels usuaris de la micromobilitat a Lleida.
Perfil i hàbits dels usuaris de la micromobilitat
El baròmetre revela que l'usuari tipus és una persona jove: el 69% dels enquestats té entre 25 i 40 anys. De mitjana, aquests usuaris realitzen 2,5 desplaçaments diaris, concentrats principalment en tres dies a la setmana, el que confirma un ús freqüent d'aquests vehicles com a alternativa de mobilitat urbana.
Quant als motius dels desplaçaments, el 76% dels trajectes en bicicleta i VMP a Lleida es realitzen només per lleure o gestions personals, el que indica que la micromobilitat encara té recorregut per desenvolupar-se com a mitjà de transport habitual per a desplaçaments laborals o d'estudis.
L'estudi també posa de manifest que el 68% dels usuaris que es desplacen a la feina amb bicicleta (64%) o patinet (71%) no reben cap tipus d'incentiu per part de la seva empresa, malgrat els beneficis ambientals i de salut que suposa aquest tipus de mobilitat. Entre els que sí gaudeixen d'incentius, el 53% disposa de la possibilitat de carregar la bicicleta elèctrica o el patinet al lloc de treball, el 37% compta amb un aparcament segur o espai per guardar-los, i l'11% té dutxes o vestidors a la seva disposició.
Pel que fa a l'antiguitat dels vehicles, el 61% de les bicicletes i patinets que circulen per la xarxa ciclable de Lleida tenen entre 2 i 5 anys. És especialment destacable que el 55% de les bicicletes elèctriques tenen menys d'un any, el que indica una tendència creixent cap a l'adopció d'aquesta modalitat de transport, mentre que el 82% dels VMP es troben entre els 2 i 5 anys d'antiguitat.
Un aspecte interessant que revela el baròmetre és la relació entre el tipus de vehicle i les distàncies recorregudes: els vehicles elèctrics (VMP o bicicletes) s'utilitzen sobretot per recórrer distàncies més llargues en menys temps que els mecànics. Concretament, el 97% de les distàncies de més de 20 minuts es fan amb bicicletes mecàniques, mentre que el 81% dels desplaçaments de més de 10 km es realitzen amb modes elèctrics.
Pel que fa a la intermodalitat, l'estudi conclou que els usuaris de bici i VMP de Lleida també combinen, en un sol trajecte, altres modes de transport: el 73% també es desplaça a peu, el 54% utilitza el transport públic, el 12% combina els seus usos amb el cotxe i el 5% també fa servir la moto. És significatiu que el 24% dels ciclistes assegura que alguna vegada ha pujat la bici al transport públic, mentre que només un 5% d'usuaris de patinet declara haver-ho fet, el que suggereix possibles dificultats per a la intermodalitat amb aquest tipus de vehicle.
Quant al perfil dels usuaris, el 66% dels enquestats té algun tipus de carnet de conduir. D'entre aquells que disposen de vehicle en propietat però prefereixen fer el desplaçament en bicicleta o VMP, el 58% tria la bicicleta o patinet perquè 'arriba més ràpid', el 32% perquè 'estalvia diners' i el 21% per la 'facilitat d'estacionament'.
Un aspecte preocupant que destaca l'estudi és que només el 20% dels ciclistes compta amb una assegurança de bicicleta específica. Encara més alarmant és que només un 7% dels usuaris de patinet disposa d'assegurança, mesura que serà obligatòria per als VMP a partir del 2026 segons la nova Llei d'àmbit estatal aprovada recentment.
Canvi modal cap a la mobilitat sostenible
Una de les dades més reveladores del baròmetre és que la gran majoria dels usuaris enquestats (81%) afirma que abans de desplaçar-se en bici o patinet ja optava per altres mitjans sostenibles. A Lleida, el 45% dels nous usuaris de bici o patinet provenen del transport públic, el 35% anaven a peu i el 5% es desplaçaven en bici.
Pel que fa a aquells que procedeixen del vehicle privat i que, per tant, ara opten per una mobilitat més sostenible, només el 7% abans utilitzava el cotxe i el 4% la moto. Això porta a la conclusió que, actualment, el patinet no sembla ser una opció alternativa preferent per als usuaris habituals del vehicle privat a Lleida.
Valoració de la infraestructura ciclable
Els participants en l'estudi valoren amb un 5,6 sobre 10 de mitjana l'experiència de circular pels carrils bici de la ciutat, una nota que, tot i ser aprovada, indica un ampli marge de millora. El més significatiu és que el 80% dels usuaris de patinet a Lleida consideren que la infraestructura ciclable no és suficient per cobrir les seves necessitats de mobilitat. En el cas dels usuaris de bicicleta, aquest percentatge és d'un 69%.
En general, els usuaris de patinet es mostren més crítics amb la valoració de la xarxa ciclable. Suspenen la 'continuïtat de la xarxa de carrils bici' amb un 4,7/10 de nota mitjana, i també són crítics amb el 'disseny dels carrils bici en cruïlles i rotondes', que rep un 4,8/10. En contraposició, els usuaris de bicicleta valoren més positivament la 'senyalització i el manteniment dels carrils bici', amb un 6,5/10.
Quant a la seguretat segons la tipologia d'infraestructura, el carril bici per calçada rep un 5,6/10, la vorera un 5,5/10 i la calçada compartida amb altres vehicles de motor un 5,6/10 de nota mitjana. És remarcable que el 25% dels usuaris de bicicleta i el 13% d'usuaris de patinet perceben saturació als carrils bici en determinades franges horàries. L'impacte de la pacificació dels carrers del centre urbà rep una nota global de 5,6/10 respecte a l'experiència d'usuari.
Patrons d'estacionament dels vehicles
El baròmetre RACC ha analitzat també què fan els usuaris de bicicleta i patinet, a la nit, amb els seus respectius vehicles. El 100% dels usuaris de patinet enquestats han afirmat que guarden el seu patinet dins de casa, davant del 43% dels usuaris de bicicleta. Aquest darrer percentatge s'explica perquè el 43% dels usuaris de bicicleta asseguren que guarden la seva bici en un aparcament propi dins de casa.
Durant el desplaçament, el 65% dels ciclistes indiquen que entren la bicicleta a l'edifici de destinació, mentre que el 24% la deixen al carrer, en un estacionament públic en forma de "U". En el cas dels usuaris de patinet, el 93% afirma que introdueix el vehicle a l'edifici durant el desplaçament, mentre que el 6% declara disposar d'un aparcament propi, mostrant un patró d'ús més portable d'aquest tipus de vehicle.
Comportaments i compliment de la normativa
L'estudi revela que el 58% dels usuaris de bici i de patinet a Lleida circulen majoritàriament pel carril bici, seguint les recomanacions de seguretat i normativa. D'entre els que no utilitzen aquesta infraestructura específica, el 19% circula per vies de menys de 30 km/hora, l'11% ho fa per parcs, zones verdes i/o passejos compartits, i el 8% (en aquest cas usuaris de bicicletes exclusivament) circula per vies de més de 30 km/h. Totes aquestes alternatives al carril bici estan permeses segons la normativa vigent.
No obstant això, el baròmetre ha detectat que el 6% d'usuaris de bici i patinet circula per les voreres, comportament explícitament prohibit per la normativa municipal i que genera conflictes amb els vianants. A més, un 4% d'usuaris de patinet s'aventuren per vies de més de 30 km/hora, pràctica no permesa i que suposa un risc considerable per a la seva seguretat.
Quant als elements de seguretat, l'estudi ha detectat un bon ús general entre els usuaris, tot i que encara cal reforçar la conscienciació sobre la importància de protegir-se adequadament. En el cas dels usuaris de bicicleta, el 58% segueix la recomanació de portar casc, però un significatiu 42% encara no el porta. Pel que fa als usuaris de patinet, per als quals el casc és obligatori per normativa, només el 54% en fa ús, davant del 46% que no el porta, el que indica un important incompliment de la normativa de seguretat.
El Baròmetre també constata un bon nivell de compliment pel que fa a l'ús del timbre, obligatori per normativa: el 70% dels ciclistes i el 85% dels usuaris de patinet el fan servir correctament, element essencial per alertar la resta d'usuaris de la via de la seva presència.
Propostes per millorar la seguretat viària
En ser preguntats per 'què es pot fer per millorar la seguretat viària', l'opció més ben valorada pels participants en l'estudi és l'educació viària a escoles i instituts, amb un 6,2/10 de nota mitjana per part dels usuaris de patinet i un 5,9/10 per part dels usuaris de bicicleta. Aquesta és una mesura que el RACC promou activament, oferint recursos formatius en línia i gratuïts des de l'any 2021.
En contraposició, la proposta de l'obligatorietat d'una assegurança per a bicicletes i patinets —que, segons la Llei de l'Estat espanyol, ho serà per als usuaris de patinet a partir del 2026— rep una valoració mitjana de 4,4/10 per part dels usuaris de patinet i de 4,8/10 entre els usuaris de bicicleta, mostrant una certa resistència a aquesta regulació.
De manera similar, la matrícula obligatòria de bicis i patinets —també obligatòria per als usuaris de patinet a partir del 2026 segons la normativa estatal— rep una valoració mitjana de 4,6/10 per part dels usuaris de patinet i un aprovat just (5,3/10) per part dels usuaris de bicicleta, evidenciant divisions d'opinió respecte a aquesta mesura reguladora.
Vulnerabilitat percebuda i accidentalitat
Una de les dades més preocupants que posa de manifest el Baròmetre RACC és que més de la meitat dels usuaris enquestats (58%) se senten vulnerables quan circulen per Lleida amb bicicleta o patinet. Aquesta percepció d'inseguretat és més elevada entre els ciclistes, amb un 61% que expressa aquesta preocupació, mentre que en el cas dels usuaris de patinet se situa en el 54%.
Els busos i les bicicletes/patinets de repartiment són els modes de transport que més inseguretat generen als usuaris de bici i patinet de Lleida, segons les enquestes realitzades. En canvi, els vianants i el mobiliari urbà són els elements que generen menys inseguretat percebuda entre aquest col·lectiu.
Pel que fa a l'accidentalitat, la majoria d'usuaris que han patit un sinistre afirmen que ha estat "ells sols", sense la intervenció d'altres vehicles o usuaris de la via. Segons l'enquesta del Baròmetre RACC, el 35% atribueix l'accident a l'estat deficient de la infraestructura, el 41% reconeix un error propi com a causa principal, i el 24% assenyala les condicions meteorològiques adverses com a factor desencadenant.
Sancions econòmiques i percepció de justícia
Un aspecte que genera ampli consens entre els enquestats és que el 80% creu que tant ciclistes com usuaris de VMP haurien de ser considerats igual que els vianants, especialment en el moment d'aplicar sancions econòmiques, defensant un tractament diferenciat respecte als conductors de vehicles motoritzats.
De fet, només s'ha multat un 3% dels usuaris de bicicleta i VMP algun cop mentre circulaven, segons declaren els participants en l'estudi. D'entre els sancionats, un 35% assegura que ha estat per circular per la vorera i un 26% per fer un ús inadequat del carril bici, entre d'altres infraccions.
Recomanacions del RACC per millorar la mobilitat sostenible
A partir de les dades i conclusions obtingudes en aquest primer baròmetre, el RACC ha elaborat un exhaustiu conjunt de recomanacions adreçades tant a les administracions públiques com al sector privat i als propis usuaris, amb l'objectiu de millorar la infraestructura ciclable, fomentar comportaments responsables i impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat de Lleida.
Entre les propostes més destacades es troba la consolidació de la qualitat de la xarxa existent, resolent els punts conflictius en termes de seguretat, així com el repintat de la senyalització i l'ordenació de l'espai d'estacionament on hi ha carrils bici, amb criteris de funcionalitat, seguretat i visibilitat. També es recomana impulsar una xarxa ciclable amb continuïtat i seguretat, amb visió de futur cap als nous desenvolupaments urbanístics i municipis propers.
Alhora, el RACC proposa crear una xarxa d'estacionaments segurs, tant en superfície com subterranis, als principals punts de mobilitat i equipaments públics, així com fomentar iniciatives privades d'aparcament. També es suggereix adaptar els carrils bici per vorera a calçada i unidireccionals en els casos que sigui viable, per incrementar la seguretat de tots els col·lectius implicats.
Quant a iniciatives concretes, l'informe planteja estudiar la viabilitat d'instal·lar un servei de bicicleta pública a Lleida, amb bicicletes tant mecàniques com elèctriques per adaptar-se al desnivell i les distàncies de la ciutat. També es recomana elaborar una base de dades amb material gràfic de les vies ciclables i realitzar revisions periòdiques de les Ordenances de Circulació.
En l'àmbit empresarial, el RACC suggereix incentivar els desplaçaments dels empleats en bicicleta, facilitar estacionaments segurs i vestidors, desenvolupar Plans de Desplaçament d'Empresa (PDE), incorporar bicicletes d'empresa per a desplaçaments laborals i oferir incentius per a l'ús de la bicicleta o VMP entre els treballadors.
Finalment, l'entitat insta les diferents administracions a impulsar incentius fiscals per promoure el desplaçament a la feina en bicicleta, crear campanyes informatives sobre els beneficis col·lectius i individuals d'aquest mode de transport, així com destinar subvencions a la compra o reparació de bicicletes i impulsar campanyes per fidelitzar usuaris i captar-ne de nous. Especial èmfasi es fa en la necessitat de donar a conèixer les normatives de circulació, promoure assegurances específiques, augmentar els controls de compliment de normes bàsiques i fomentar la formació en seguretat viària.