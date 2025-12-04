Fiscalia demana 7,5 anys de presó per agressió sexual a la seva filla que estava tutelada a Lleida
La víctima ha declarat que el pare va abusar d'ella durant un permís de visita el maig de 2023 i li va demanar silenci, mentre ell nega rotundament els fets
L'Audiència de Lleida ha celebrat aquest dijous el judici contra un home acusat d'agredir sexualment la seva filla tutelada durant un permís de visita concedir el maig de 2023. La Fiscalia i l'acusació particular mantenen la petició de 7 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys, mentre que la defensa sol·licita l'absolució al·legant manca de proves i contradiccions en el testimoni de la víctima.
Segons ha declarat la menor durant el judici, l'agressió es va produir mentre feia la migdiada al domicili del pare a Lleida durant les sis hores de permís. La víctima ha explicat que es va despertar i va trobar el seu progenitor fregant el penis amb els seus genitals, moment en què ell li va demanar que no ho expliqués a ningú. Després dels fets, pare i filla van acudir al cinema en una activitat programada pel centre de menors on residia la noia, i va ser allà on la menor va explicar l'ocorregut a una amiga, qui li va aconsellar informar la seva tutora.
El processat ha negat rotundament els fets durant la vista oral i ha assegurat que la seva filla s'ho inventa tot. En el seu últim torn de paraula, l'acusat ha manifestat: "Juro per la meva mare que el que diu la nena és mentida". Els amics de l'home que van compartir el dinar previ als fets han testificat que la nena es mostrava "feliç" durant aquella jornada, en la qual gaudia de la primera visita de sis hores que els havien concedit.
La versió dels testimonis i les penes que demanen
Les psicòlogues de l'EATAV que van entrevistar-la han declarat al judici que descarten que la nena menteixi i que veuen el seu testimoni "creïble i vàlid". A més, ha subratllat que el dia dels fets pare i filla gaudien de la primera visita de 6 hores que els concedien. "Ella demanava veure al pare i s'havien ampliat les visites, més per la motivació d'ella que no pas per l'interès del pare", han explicat.
En el torn de conclusions, la Fiscalia i l'acusació exercida per la Generalitat han descartat que la nena s'inventés els fets i, entre altres qüestions, ha insistit que ella no hi guanyava res fent això, perquè li suposa perdre "l'únic referent que té a Espanya". Així, el fiscal ha subratllat que el testimoni de la noia és "veraç, fiable, creïble, espontani, coherent i precís, i no entra en contradiccions rellevants".
Les acusacions han sol·licitat una condemna de 7 anys i mig de presó, 8 anys de llibertat vigilada, la inhabilitació per a la pàtria potestat durant 3 anys i la inhabilitació per treballar amb menors d'edat durant un període d'entre 5 i 20 anys. En concepte de responsabilitat civil, han demanat el pagament d'una indemnització de 25.000 euros.
Per la seva banda, la defensa n'ha demanat l'absolució perquè, a parer seu, el relat de la víctima és "incoherent" i ha ofert versions contradictòries sobre el lloc on s'hauria produït l'agressió o sobre com haurien anat els fets. "Hi ha moltes contradiccions i una falta d'elements objectius que corroborin la versió de la menor. Els fets no han quedat acreditats", ha afirmat l'advocada.
"Juro per la meva mare que el que diu la nena és mentida", ha manifestat el processat en l'últim torn de paraula davant el tribunal de l'Audiència de Lleida. El judici ha quedat vist per a sentència.