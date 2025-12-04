Condemnen a 4 anys de presó a un home que va abusar d'una dona al carrer, a Lleida
L'Audiència també l'ha sentenciat a pagar 300 euros de multa
L'Audiència de Lleida ha sentenciat a un home a 4 anys de presó i al pagament d'una multa de 300 euros per haver abordat i violat una dona al carrer a la capital del Segrià l'agost de l'any passat. La sentència, dictada de forma oral aquest dijous, arriba després d'un acord de conformitat entre les parts on s'han aplicat les circumstàncies atenuants de consum d'alcohol i reparació del dany, ja que l'acusat ha abonat 1.000 euros com a responsabilitat civil per indemnitzar la víctima.
Els fets van tenir lloc durant la matinada quan la víctima es dirigia cap a una discoteca lleidatana. El processat va començar a seguir-la i la va abordar en ple carrer, agafant-la pel coll i forçant-la a entrar al portal d'una botiga, on va realitzar tocaments i l'agressió sexual. Des d'aleshores, l'home ha estat en presó provisional a l'espera del judici.
Reducció significativa del que demanava la Fiscalia
La pena imposada representa una reducció considerable respecte als 8 anys de presó i la indemnització de 20.000 euros que inicialment sol·licitava la Fiscalia. Durant la vista, el processat ha reconegut els fets i ha manifestat que es trobava sota els efectes de les drogues quan va cometre l'agressió.
A més dels 4 anys de presó per l'agressió sexual, la sentència també li imposa 5 anys de llibertat vigilada, la mesura d'allunyament i de prohibició de comunicació durant 5 anys, i la inhabilitació per treballar en feines que impliquin un contacte amb menors durant 9 anys.
Pel que fa al delicte lleu de lesions, en la sentència de conformitat les parts han determinat una pena de multa de 300 euros, l'equivalent a pagar deu euros diaris durant un mes. En aquest cas, també és la meitat de la pena que sol·licitava inicialment la Fiscalia --600 euros--. La sentència, que ja és ferma, també imposa al processat el pagament de les costes judicials.