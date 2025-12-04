El Síndic obre una actuació d'ofici per una possible discriminació territorial a pacients d'ictus a Catalunya
Avisa que els hospitals de Lleida i Tarragona no donen les mateixes opcions de tractament que els de Barcelona i Girona
El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d'ofici per una possible discriminació territorial en l'atenció que reben els pacients d'ictus a Catalunya. En concret, la defensoria ha argumentat que la cobertura de la trombectomia mecànica en aquests malalts no és homogènia a tot el territori. Ha assegurat que els hospitals de Barcelona i Girona ofereixen aquesta teràpia les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, mentre que els de Lleida i Tarragona només la proporcionen en horaris limitats i mai durant el cap de setmana. Aquesta tècnica és una de les més efectives per reduir les seqüeles de persones que han patit aquesta patologia.
Segons la sindicatura, aquest desequilibri territorial obliga molts pacients d’ictus a tractar-se a Barcelona, amb el possible retard assistencial que aquest fet comporta. En aquest sentit, la defensoria ha recordat que "l'evidència científica ha demostrat que el retard en l’inici del tractament d’ictus redueix significativament les possibilitats de recuperació".
En aquesta línia, ha avisat que l'ictus és la segona causa de mort a Catalunya i la primera de discapacitat permanent en adults: "La rapidesa en l’atenció és un factor determinant per a la conservació de l’autonomia del pacient i insistim que la trombectomia mecànica és una de les tècniques més eficaces per tractar-lo", ha assenyalat.
Per tot això, ha demanat informació sobre si està previst prestar aquest servei de 24 hores a Lleida i Tarragona, i si hi ha dades per territori de les seqüeles dels pacients d’ictus. També ha sol·licitat que s’estudiï ampliar aquest servei a les zones més extremes del país, com ara les Terres de l’Ebre. “Cal assegurar que totes les persones, independentment del territori on viuen, tinguin accés als tractaments que poden evitar discapacitats greus o salvar vides”, ha valorat.