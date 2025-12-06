NARCOTRÀFIC
Acusats de tràfic de ‘coca’ que entregaven al client amb cotxe i patinet
Els Mossos troben 190 grams d’aquesta droga
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres un home de 38 anys i una dona de 33 acusats de traficar amb droga. En l’escorcoll al domicili de l’home a la Bordeta, que es va practicar dijous, van trobar 190 grams de cocaïna, com va informar SEGRE ahir. Es dona la circumstància que els investigats es desplaçaven amb cotxe o en patinet per vendre la droga a consumidors habituals.
Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada a l’octubre quan en un control preventiu a Corts Catalanes es va detectar un individu venent droga. Davant d’això, la Unitat d’Investigació del Segrià va portar a terme diversos seguiments al sospitós, constatant que es desplaçava a punts de la Bordeta i voltants per vendre petites dosi de cocaïna a consumidors habituals. Li van fer vuit seguiments i van observar fins a 22 vendes.
El modus operandi de l’home, que en ocasions anava amb una dona que feia tasques de vigilància, era agafar la droga del seu domicili o un local proper i desplaçar-se en cotxe o patinet a llocs on havia quedat amb els compradors. Així, dimecres es va arrestar la parella a l’avinguda Urgell. L’individu portava una bossa amb 15 embolcalls amb cocaïna.
Dijous es va dur a terme un escorcoll al domicili de l’home, on van trobar una bossa amb 13,05 grams de cocaïna, 140 embolcalls de cocaïna preparats per a la venda i una bàscula de precisió –190 grams en total–. A l’arrestat també li imputen un delicte viari per conduir sense carnet.
La detinguda, amb antecedents, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida. El detingut va passar ahir a disposició judicial.