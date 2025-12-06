SEGRE

Els vuit infectats per un brot de norovirus a l'hospital Santa Maria de Lleida evolucionen bé

Els altres dos casos sospitosos “encara estan pendents de confirmació”

Vista del hospital Santa Maria, donde se ha detectado el brote de norovirus. - AMADO FUROR

Vista del hospital Santa Maria, donde se ha detectado el brote de norovirus. - AMADO FUROR

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

L’hospital Santa Maria de Lleida va informar aquest divendres que les vuit persones infectades pel brot de norovirus detectat la setmana passada “evolucionen favorablement”, mentre que els altres dos casos sospitosos “encara estan pendents de confirmació”. El brot d’aquest virus, que provoca vòmits, diarrea i malestar general i és molt contagiós, es va detectar la setmana passada i es van confirmar almenys 8 casos, dels quals 2 estan ingressats “per criteris clínics i de comorbiditat”. La infecció té un període de recuperació d’entre 24 i 48 hores.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking