Els vuit infectats per un brot de norovirus a l'hospital Santa Maria de Lleida evolucionen bé
Els altres dos casos sospitosos “encara estan pendents de confirmació”
L’hospital Santa Maria de Lleida va informar aquest divendres que les vuit persones infectades pel brot de norovirus detectat la setmana passada “evolucionen favorablement”, mentre que els altres dos casos sospitosos “encara estan pendents de confirmació”. El brot d’aquest virus, que provoca vòmits, diarrea i malestar general i és molt contagiós, es va detectar la setmana passada i es van confirmar almenys 8 casos, dels quals 2 estan ingressats “per criteris clínics i de comorbiditat”. La infecció té un període de recuperació d’entre 24 i 48 hores.