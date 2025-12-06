INSTITUCIONS
Larrosa anuncia una “inversió rècord” de 60 milions el 2026
L’alcalde assegura que ja han començat a negociar el pressupost amb els grups de l’oposició. El ple de la Paeria debatrà aprovar-lo el dia 23
El govern municipal ja ha iniciat les negociacions amb l’oposició per poder aprovar el pressupost del 2026, que es debatrà al ple del dia 23. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va afirmar que preveu una “inversió rècord” de 60 milions d’euros. Ho va fer en l’acte de firma dels convenis amb les entitats empresarials de la ciutat, que va instar a “estar preparades” per optar a algun dels projectes que preveuen els comptes per a l’any que ve.
“El dia 11 presentarem la nostra proposta i ja m’he reunit amb diversos grups per tractar-ho per sobre i conèixer les seues inquietuds, però sí que els he avançat la inversió prevista, que serà d’uns 60 milions d’euros gràcies a l’obtenció de diversos ajuts, com per exemple el que ens ha atorgat la Generalitat aquesta setmana per renovar els equipaments esportius de la ciutat”, va dir Larrosa. Així mateix, va afegir que serà “un pressupost molt expansiu” i que les primeres reunions amb els grups “han estat fins ara molt cordials”.
El pressupost d’aquest any, que va ser aprovat a finals del 2024 amb els vots del PSC i Junts, preveia 30,5 milions d’euros en inversions per, entre altres projectes, renovar l’enllumenat, recuperar les termes romanes, desenvolupar el pla de l’estació, la nova Fira o el parc de Sant Martí. Unes iniciatives que no han arribat a materialitzar-se en aquest exercici, ja que la majoria encara estan en tràmit o execució. Des de l’inici del mandat, el PSC s’ha valgut de Junts per tirar endavant tant els comptes com les ordenances fiscals.
Convenis amb sis entitats empresarials
El Saló del Retaule de la Paeria va acollir ahir la renovació dels convenis entre la Paeria i les entitats empresarials de Lleida per promoure la col·laboració institucional i el desenvolupament d’activitats econòmiques a la ciutat. En l’acte van participar l’alcalde, Fèlix Larrosa, i representants de la Cambra de Comerç, ApLleida, Pimec Coell, l’Associació Empresa Familiar i la Federació de Comerç (Fecom). El consistori preveu destinar uns 52.000 euros a tots aquests convenis, que serviran per fomentar l’emprenedoria, ajudar que hi hagi relleu generacional en els negocis de la ciutat i el desenvolupament i expansió de les seues empreses. En aquest sentit, Larrosa va remarcar que aquests acords “volen impulsar el dinamisme” dels diferent sectors econòmics i va instar els representants empresarials a “aprofitar” l’oportunitat de postular-se per als projectes que està desenvolupant o preveu portar a terme la Paeria en els pròxims mesos. També va anunciar que preveuen aprovar el projecte d’ampliació del polígon industrial El Segre a començaments del 2026. D’altra banda, va dir que les properes setmanes duran a terme una campanya “per promoure el comerç local i el consum de porc” per reduir les conseqüències econòmiques del brot de pesta porcina.