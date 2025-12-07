EQUIPAMENTS
El Palau de Vidre de Lleida no estarà a punt fins al primer trimestre del 2026
La Paeria està tramitant el contracte per instal·lar el mobiliari i ordenar espais i altres treballs del pavelló. La rehabilitació es va iniciar fa més de dos anys
El setembre passat es complien dos anys de l’inici de la renovació del Palau de Vidre i tot apunta que per estrenar-lo caldrà esperar, com a mínim, un parell de mesos més. I és que malgrat que la reforma de l’edifici com a tal porta acabada des de l’estiu, la instal·lació del mobiliari, l’ordenació d’espais i ultimar els detalls per a l’òptim funcionament encara estan pendents d’executar-se. De fet, el govern municipal va informar que la licitació d’aquests treballs, valorats en 1,13 milions d’euros, està en tràmits d’adjudicació i formalització del contracte i que “una vegada estigui adjudicat són tres mesos d’execució”, per la qual cosa “la previsió és que estigui llest durant el primer trimestre de l’any que ve, aproximadament”.
La rehabilitació d’aquest icònic pavelló dels Camps Elisis va començar el setembre del 2023 i va ser adjudicada per 5,7 milions d’euros procedents de fons europeus. No obstant, la reforma es va veure alterada després de trobar biguetes amb aluminosi, la qual cosa va obligar a modificar el contracte per resoldre aquest contratemps i destinar 350.514 euros més. La previsió és que l’espai, a més d’acollir usos firals, sigui un hotel d’entitats, la seu de la regidoria de Participació Ciutadana i de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), que abandonarà la històrica seu de la plaça Sant Llorenç, al Barri Antic.
Així mateix, el Palau de Vidre també va ser utilitzat com a mesquita des del 2010 fins al 2022 per la comunitat musulmana Ibn Hazm, la més nombrosa de la ciutat.